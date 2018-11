En el marc del conveni de col·laboració que van signar el setembre de l'any passat els comuns d'Encamp i Escaldes-Engordany amb FEDA, per promocionar turísticament la zona d'Engolasters, ara el comú escaldenc (en nom de les dues administracions comunals) ha convocat un concurs públic per posar en marxa un servei de lloguer de bicicletes tot terreny en aquest lloc. Les persones o empreses que hi estiguin interessades poden presentar les ofertes fins el proper 25 de maig.

Segons ha explicat a l'ANA el conseller de Medi Ambient del comú d'Escaldes-Engordany, Didier Aleix, es vol dinamitzar a nivell d'ecoturisme el conjunt d'Engolasters, inclòs el camí de les Pardines i la carretera dels Cortals d'Encamp. Amb aquesta proposta, els dos comuns volen obrir al turisme la possibilitat de passejar en bicicleta. El circuit principal serà d'uns cinc quilòmetres i totalment pla, a l'abast de tothom. Ara bé, cadascú es podrà dissenyar el seu propi recorregut, ja que la idea és que també hi hagi un punt de lloguer a les Pardines i baixar fins a Escaldes pedalant, i al revés. És a dir, que es podran llogar i tornar les bicicletes al mateix lloc o, també, a l'extrem contrari. Tot això a un preu assequible per als ciutadans, tot i que el cost l'acabarà decidint l'empresa que guanyi el concurs.

El conseller Aleix ha comentat que els camins de la zona d'Engolasters ja estan preparats per poder anar en bicicleta i que l'objectiu, un cop finalitzi el concurs públic, és que el servei de lloguer de BTT es posi en marxa aquest mateix estiu. De fet, aquesta és només una de les diverses activitats que es volen incentivar al voltant del llac, per tal de dinamitzar la zona. Els comuns d'Encamp i Escaldes-Engordany també volen habilitar autobusos que apropin la gent des de les parròquies fins a Engolasters. Actualment, la zona ja compta amb diverses possibilitats d'oci, com els circuits d'orientació, els murs d'escalada o rutes a peu, entre d'altres.