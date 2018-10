Càritas d’Urgell i l’empresa d’inserció Nougrapats han presentat aquest divendres les instal.lacions d’un nou centre de recollida i tria de roba, situat al polígon industrial de la Seu d'Urgell, preparat per gestionar les 300 tones que anualment són tractades, alhora que han explicat la participació en el projecte de roba reciclada d’abast nacional a tot Espanya 'moda-re', segons informa Càritas d'Urgell en un comunicat.

L'acte de presentació ha estat presidit per l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i s'ha dut a terme amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig; entre d'altres representacions eclesiàstiques i de l'Ajuntament de la Seu, de l'entitat bancària La Caixa, els professionals que han treballat en la nau i els treballadors, agents socials, i els treballadors d'inserció que treballen vinculats a Nougrapats.

Vives ha agraït en el seu parlament el suport de les institucions i empreses al projecte de l'empresa d'inserció de Càritas, molt especialment a l'ajuntament; també ha posat en relleu la consolidació del projecte Nougrapats, com posa de manifest que s'obri una nau de gestió i transferència per aquest volum de treball amb la roba; i ha agrait l'esforç i la tasca que fan aquelles persones implicades en la gestió i acció de Càritas. Per la seva part, l'alcalde ha fet explícit el seu suport i el del consistori als projectes de Càritas pel que tenen de valuós per l'equilibri i la cohesió social.

La gestió de la roba recollida per Nougrapats, en una xarxa de 80 contenidors en mes de 40 poblacions del territori del Bisbat d’Urgell, s’ha incrementat en els darreres campanyes fins arribar en el darrer any a les 300 tones anuals. La nau és una planta de transferència (una part de la roba s’utilitza a la comarca i un altre part es transfereix a la gestió integral de Roba Amiga a Sant Esteve de Sesrovires). El nou centre disposa de 450 metres quadrats i una capacitat d’emmatzematge de roba de fins a 100 tones.

El projecte 'moda-re'

Càritas i Nougrapats d’altra banda, han quedat integrades des d’aquesta setmana en el projecte 'moda-re' (www.modare.org), una iniciativa empresarial destinada a la reutilització, reciclatge i venda de roba usada, promovent l’economia social i solidària. El projecte significa a Espanya, 30.000 tones de roba tractades; 3 plantes de gestió integral; 23 plantes de transferència; 3.800 punts de recollida; 80 punts de donació i venda; 750 llocs de treball; 1.000 voluntaris; un estalvi d’aigua de 50 milions de metres cúbics i una reducció d’emissió de CO2 de 679.200 tones.