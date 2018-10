Omplir el dipòsit ha arribat a la xifra més alta dels darrers cinc anys amb uns números que no es registraven des del febrer del 2013. Els carburants han tocat sostre coincidint amb el pont de l'1 de Maig, festa del treball. Els preus de la gasolina súper 95 i el gasoli d'automoció han pujat al nivell més alt en els darrers cinc anys, segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE).

En el termini d'un mes la gasolina ha pujat de mitjana un 2,67% i el gasoli, un 2,89%. La gasolina súper de 95 octans és ara un 0,87% més cara que fa un any i el gasoli, un 4,27%. Aquest divendres 27 d'abril, a les gasolineres d'Andorra, el preu mitjà de la gasolina sense plom de 95 octans és d'1,149 euros/litre, el de la gasolina sense plom de 98 octans és d'1,224 euros/litre i el del gasoli d'1,023 euros/litre. A l'estat espanyol la gasolina sense plom es registra actualment a 1,26 euros per litre, mentre que el gasoli se situa als 1,17 euros per litre. Una tendència que va clarament a l'alça i que no es descarta que segueixi pujant. S'espera, de fet, que al llarg dels pròxims dies es registri un nou increment de preus, que seria de dos cèntims per litre. A Franca, el gasoli està a 1,564 euros, la sense plom de 95 a 1,485 euros i la sense plom de 98 a 1,674 euros.

Des de l'any 2013, els carburants van anar reduint el preu i el 31 del gener del 2016 va ser el moment de tota la sèrie en què els preus dels carburants, gasolina SP 95, gasolina SP 98, gasoli de locomoció i gasoli de calefacció, presentaven uns valors més baixos. Valors a nivells del gener del 2009. Des de llavors el creixement, tot i que moderat, ha estat constant fins arribar als números d'ara. El motiu d'aquest augment cal buscar-lo en el fet que després d'un any de retallada de producció petrolera per part de l'Organització de Països Productors de Petroli (OPEP) i de Rússia, el barril de petroli ha tornat a assolir preus que no es produïen des de fa més de dos anys i mig, afegint molta pressió al creixement del Producte Interior Brut (PIB). La baixada dels preus els anys 2014 i 2015 va suposar un gran estímul per a la recuperació de l'economia just a la sortida de la gran recessió. Ara aquest augment arriba just quan el PIB ha entrat en un procés d'alentiment condicionat per la moderació del consum.

La cotització del barril de Brent de referència a Europa està actualment al voltant dels 74 dòlars (61 euros) molt per sobre dels 44-45 dòlars (34-35 euros) en què s'ha mogut durant els dos últims anys. Això ha tingut una conseqüència immediata: l'augment de preus a l'hora d'omplir el dipòsit del cotxe i de posar la calefacció de gasoli.