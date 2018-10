El ministre Eric Jover ha participat en la 13a assemblea general de l'Organització dels Estats Iberoamericans per a l'educació, la ciència i la cultura (OEI) que s'ha celebrat a Ciutat de Mèxic. El ministre, acompanyat per la directora d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, Meritxell Gallo, s'ha reunit amb l'actual secretari general, el brasiler Paulo Speller, per tractar la possibilitat d'impulsar un projecte conjunt associat a la formació de nous docents. Jover ha mantingut diferents reunions bilaterals amb els representants d'Espanya, Portugal i Colòmbia per tractar temes de col·laboració en l'àmbit de l'educació amb els diferents països.

Durant l'assemblea s'han revisat les actuacions i l'estratègia de l'OEI dels últims tres anys, s'han planificat els principals eixos estratègics i s'ha elegit el nou secretari general de l'organització per al període 2018-2022, Mariano Jabonero. Andorra es va adherir a l'OIE amb l'objectiu d'intercanviar experiències i crear sinergies amb els països de la comunitat iberoamericana.