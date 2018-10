Crèdit Andorrà ha celebrat aquest dijous la junta general ordinària d'accionistes que ha servit per aprovar la gestió i els comptes de l'exercici 2017, i per nomenar quatre nous membres al consell d'administració, després que Maria Reig i Josep Peralba, fins ara conseller delegat, hagin decidit retirar-se per motius de jubilació.

Els quatre nous consellers són Gilles Dregi de Fontcuberta, en representació de la família Reig, l'actual director general, Xavier Cornella, i els independents André Roelants i Alfons Casanova. Completen el consell d'administració Antoni Pintat Mas, actual president, i Jaume Casal Mor, vicepresident, que aquest dijous han estat reelegits, i Rosa Pintat Santolària.

Xavier Cornella, a més de continuar com a director general de l'entitat, ha estat nomenat conseller executiu, cosa que el converteix en primer executiu del grup Crèdit Andorrà, ja que desapareix la figura de conseller delegat, exercida durant les últimes dues dècades per Josep Peralba.

Antoni Pintat ha agraït a Peralba “el seu compromís i dedicació en els més de 51 anys de trajectòria professional, 21 dels quals com a primer executiu”, i ha ressaltat que “la seva figura ha estat fonamental en el creixement i la consolidació de Crèdit Andorrà com a banc de referència d’Andorra, que s’ha convertit en un grup financer internacional sòlid i amb alts nivells d’excel·lència i reputació”. La visió estratègica de Peralba ha situat el servei al client al centre del negoci i la internacionalització com a prioritat, dues claus en l’èxit del grup. També ha estat decisiva en la transmissió d’una manera de fer banca basada en la prudència, la fortalesa financera, el bon govern corporatiu i la responsabilitat.

Gilles Dregi, conseller director general de Reig Capital Group des del 2014, és llicenciat i màster en Business Administration per ESADE. De la seva banda, André Roelants és llicenciat en Ciències Comercials i Financeres i màster en Management per la Universitat Lliure de Brussel·les, i actualment és president honorífic del Consell d’Assessors de Clearstream International, membre del Clearstream Banking Luxembourg i president de la Comissió de Retribucions de Clearstream Holding AG. Pel que fa al segon conseller independent, Alfons Casanova, és enginyer industrial per l’ETSIBB i màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE, i la major part de la seva trajectòria professional l’ha desenvolupat a Hay Group, on ha presidit durant cinc anys la companyia a Espanya. Xavier Cornella, actual director general, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, postgrau en Auditoria per la Universitat Complutense de Madrid i MBA per l’IESE.

16.266 milions de volum de negoci, dels quals 10.000 a Andorra



L'entitat va tancar el 2017 amb un benefici de 50,1 milions d'euros, que situa el grup com el primer banc d'Andorra en beneficis, i un volum de negoci de 16.266 milions, dels quals més de 10.000 milions en operacions a Andorra.

En el decurs de la seva intervenció davant dels accionistes, el president del consell d'administració, Antoni Pintat, ha ressaltat la “fortalesa financera de Crèdit Andorrà” i ha expressat que, en el context de canvi i reestructuració del sistema financer internacional, l'entitat continua treballant per garantir el bon govern corporatiu, assegurar els més alts requisits d’ètica i integritat i vetllar pel seguiment dels estàndards de referència en la matèria, així com per preservar la confiança i la reputació del grup, a través de la qualitat dels serveis al client, la innovació i transformació digital i la sostenibilitat a llarg termini”.