Toni Martí ha dit que són inevitables mesures com la pujada de l'edat de jubilació i de les cotitzacions de la CASS i ha afegit que “de miracles no se'n poden fer. Les recomanacions venen de lluny, però el debat el llança aquest govern i no és agradable. Fem una llei que digui que quan les nostres reserves baixin s'ha d'actuar, una responsabilitat col·lectiva: li tocarà a qui li tocarà”. El cap de Govern ha fet aquestes declaracions aquest dijous al programa d'RTVA, 'La rèplica'.

D'altra banda, no descarta que les properes eleccions generals es facin el mes de desembre. Ha afegit que ho avisarà amb temps suficient perquè els partits es puguin preparar i que és probable que doni a conèixer la data durant el debat d'orientació política que tindrà lloc, segurament, a finals del mes de juny. L'avançament electoral, segons Martí, dependrà dels textos legislatius en tramitació al Consell General.

Sobre les mobilitzacions dels funcionaris per la llei de la funció pública ha explicat que “potser no em recordaran com el millor cap de Govern, però aquesta no és una llei de retallades”. Ha comentat que amb els sindicats “s'han consensuat en diverses etapes moltes coses. He d'assumir que vaig retallar unes perspectives de jubilació. Alguns funcionaris m'ho han retret, però he de prendre decisions i no totes són agradables”.

Martí ha abordat altres temes d'actualitat com l'entrada d'Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI). Ha volgut sortir al pas de les declaracions del president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, en el sentit que el Govern havia accelerat el procés d'adhesió a l’FMI pels problemes financers que, segons va dir, viu actualment una entitat bancària del país. Per a Martí, “tot el sistema bancari, no un únic banc, va venir a demanar al Govern que exploréssim aquesta possibilitat. Les agències de ràting diuen que seria bo fer-ho des del 2014”.

Finalment, ha fet esment al futur acord d'associació amb la Unió Europea que s'està negociant. Creu que “serà un gran acord” i ha recordat que s'ha aconseguit una transitòria de 30 anys sobre el tabac i que el diferencial és “molt alt”. Martí abandonarà la política activa quan acabi aquesta legislatura.