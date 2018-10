La Trobada Empresarial al Pirineu arriba aquest any a la 29a edició i ho farà debatent sobre creixement sostenible de les companyies en un entorn canviant i cada vegada més complex. La cita serà els dies 14 i 15 de juny, a la Seu d’Urgell, i la intenció és la de superar la xifra dels 600 assistents que es van aconseguir l’any anterior.

En una roda de premsa que ha tingut lloc a Lleida aquest dijous al migdia, el president de l’associació organitzadora, Vicenç Voltes, ha explicat que “el títol de les jornades d’enguany ('Liderant un creixement sostenible’) respon al fet que les empreses han de ser sostenibles mediambientalment i socialment i, per descomptat, han de poder comptar amb mecanismes perquè aquest creixement també sigui sostenible en el temps”. En aquest sentit, ha recordat que la trobada vol ser un espai de reflexió i debat que doni respostes a les inquietuds dels professionals a través de l’experiència de persones que han sabut superar els reptes de l’entorn i que han convertit les seves empreses en un exemple a seguir.

“És moment per apostar per infraestructures que millorin la competitivitat i per noves polítiques que recolzin la innovació, la inversió i el desenvolupament així com mesures per solucionar l’atur juvenil”, ha afegit Voltes.

Lideratge i intel·ligència artificial, entre els temes de la trobada



La 29a Trobada arrencarà el dijous 14 de juny amb la psicòloga clínica, Inma Puig, habitual col·laboradora del FC Barcelona i responsable de la gestió d’equips del restaurant Celler de Can Roca, que oferirà la conferència ‘Lideratge i motivació d’equips’. Tot seguit hi haurà la taula rodona 'Experiències empresarials d'èxit amb clau lleidatana’, on aquest any hi participaran empresaris lleidatans reconeguts com Jordi Barri, cofundador i CEO de Teresa Carles; Joan Mayoral, CEO de Sofo Energy i Neo Sala, Fundador de Doctor Music i promotor europeu. La primera jornada conclourà amb la conferència ‘Aprendre a liderar persones: intuir + influir + persuadir’, a càrrec de Javier Luxor, presentador i formador, considerat el millor mentalista d’Europa.

El divendres 15 de juny, tindrà lloc la inauguració oficial de la trobada, i continuarà amb la taula d’economistes ‘Perspectives de l’economia catalana: el paisatge després de la batalla’, en la qual seran presents Raymond Torres, director de Conjuntura i Economia Internacional de Funcas i David Vegara, professor associat d’ESADE, exmembre del Fons Monetari Internacional i ex-secretari d’Estat d’Economia. L'última taula del matí girarà entorn de les empreses de creixement ràpid amb un debat format per Miquel Jordà, director general d’Eurofirms; Amancio López Seijas, empresari i fundador del Grupo Hotusa, i Judith Viader, directora general de Frit Ravich.

En aquesta ocasió, la tertúlia oferta durant el dinar estarà liderada per l’expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, i Juergen B. Donges, exmembre del consell alemany d’Experts Econòmics, que tractaran sobre ‘Quina direcció ha de prendre la Unió Europeá’.

Amb la voluntat de donar respostes a les inquietuds i a l’entorn actual de les empreses, la taula rodona de la tarda tractarà un tema d’actualitat com és ‘La revolució en marxa: la intel·ligència artificial i les criptomonedes’, amb la participació de Ramon López de Mántaras i Badia, informàtic i físic, professor d’Investigació del CSIC, i Carlos B. Steinblock, gerent de finances i cofundador de BTC Guardian.

L’última ponència d’aquesta edició serà conduïda per Jorge Milburn, director general de TESLA a Espanya, qui parlarà de ‘La fusió de la transició energètica i de la disrupció digital’. La cloenda, encara per concretar, donarà pas al sopar que posarà fi a la 29a Trobada Empresarial al Pirineu.

Les diferents conferències i taules rodones previstes pels dos dies estaran moderades per periodistes de renom com Josep Puigbó, Xavier Vidal-Folch, Esther Vera o Martí Saballs. Les inscripcions per a la nova edició s’obriran a través del web oficial el divendres 4 de maig.