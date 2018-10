Arran d'una pregunta de la minoria liberal durant el consell de comú d'Ordino celebrat aquest dijous al matí, s'ha donat a conèixer l'acord de cessió de béns al que han arribat la corporació i el quart de la parròquia. Gràcies a aquest conveni, el comú podrà utiltitzar els béns del quart per a ús públic, entre ells l'emblemàtic hotel Casamanya. A més, en el cas d'aquesta instal·lació, ara tancada, se'n podrà també fer ús a través d'un privat o d'un altre estament públic del país, ha informat el cònsol, Josep Àngel Mortés. Per tot plegat, es reactiva la possibilitat de donar una segona vida a l'hotel, tot i que el cònsol ja ha avançat que, de moment, no hi ha cap interès ferm ni d'organismes públics ni de privats.

L'oposició ha celebrat aquest pas fet entre el quart i el comú, ja que el Casamanya “és una prioritat per a la parròquia”, tal com ha destacat la consellera Sandra Tudó, tot i que al seu parer no hi hauria d'acollir cap iniciativa privada. Com a opcions, han parlat d'un centre cultural, una residència per a estudiants o un centre d'acollida per a professionals del món de la muntanya. Per la seva part, el cònsol ha recordat que, es faci el que es faci, cal una inversió molt important, i més tenint en compte que la façana no es pot tocar perquè és un edifici protegit per Patrimoni, fet que “encareix la reforma”. Per tot plegat, ha avançat que no hi hauria cap problema en aplicar una carència en el lloguer per poder assumir les obres.

En un altre ordre de coses, el consell de comú ha servit per aprovar els comptes del 2017, els quals s'han tancat amb uns ingressos d'11,5 milions i unes despeses de 10,8, el que acaba representant un superàvit de prop de 720.000 euros. És en la línia del que ja s'havia pressupostat, ha indicat la consellera de Finances, Maria del Mar Coma.

Coma ha destacat que les despeses corrents han augmentat un 3,76% respecte a l'any anterior, a causa sobretot a l'increment dels costos de la treta de neu i l'augment del preu dels carburants. A l'altra cara, ha augmentat el capítol de taxes i ingressos gràcies sobretot al que aporta del Centre Esportiu d'Ordino i els aparcaments.

A data 31 de desembre del 2017, l'endeutament del comú se situa en els 14,5 milions, que ascendeixen fins als 17,8 si es tenen en compte les societats participades (sobretot Secnoa). El que fa que s'estigui a un 154% del sostre d'endeutament.

L'oposició s'ha abstingut a l'aprovació del tancament de comptes perquè considera que s'utilitzen massa les transferències del Govern per a despesa corrent, així com per l'aportació anual que es fa a Secnoa, “que trobem excessiva”, ha lamentat la consellera Eva Choy.

El millor cap de setmana a Arcalís, fora de temporada

D'altra banda, i preguntat per com valora la decisió d'allargar la temporada a Arcalís fins al 30 de maig, el cònsol ordinenc ha explicat que s'han complert “amb escreix” els objectius marcats. Ho demostra el fet que el cap de setmana del 14 i 15 de maig, un després que s'acabés la temporada oficialment, va ser “el millor de tot l'any” a l'estació ordinenca pel que fa a nombre d'esquiadors. El bon temps ha afavorit i també que han vingut força esquiadors de fora, ha afegit.

Ara Secnoa ja està centrada en la construcció del telecabina per unir l'Hortell amb la Coma, que si tot va sobre el previst, hauria de començar a construir-se en breu.