Andorra la Vella celebrarà aquest diumenge, 29 d’abril, el Dia internacional de la dansa amb una jornada a la plaça Guillemó amb activitats de tot tipus que pretenen apropar la dansa al carrer d’una manera lúdica, festiva i participativa, segons informa el comú en un comunicat.

Durant tot el dia, des de les 11 fins a les 19 hores, hi haurà actuacions, exhibicions, classes i tallers sobre diferents estils de ball oberts a estudiants de dansa i a tothom que s’hi vulgui sumar. Es preveu que les activitats apleguin més d’un centenar de participants.

La jornada està organitzada de manera conjunta per l’Aula de Teatre i Dansa de la Llacuna, les escoles Líquid Dansa i Souldance i les associacions Alendoy Flamenc i We Swing Seu, que seran les encarregades d’oferir als assistents des de classes de dansa clàssica i aero flamenc fins a actuacions de jazz, polka, ball rus i ucraïnès i exhibicions de flamenc clàssic i sevillanes, així com tallers d’iniciació al swing i de dansa en família. L’activitat, que és gratuïta i està oberta a tots els públics, s’organitza per segon any consecutiu en espais públics d’Andorra la Vella. Respecte l’any passat s’ha crescut considerablement tant en activitats com en participants.

L’acte d’inauguració tindrà lloc a les 11 hores a la mateixa plaça Guillemó i hi participarà el cònsol menor i conseller de Cultura, Marc Pons, amb la lectura d’un manifest pel Dia internacional de la dansa.