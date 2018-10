Andorra ja disposa d'un nou espai perquè els artistes del país puguin exposar-hi les seves obres. Es tracta de La Peixera, un espai ubicat just a sota l'Artalroc, a peu de carrer i amb vidre a tots els costats, fins ara en desús. L'Associació La Xerranca va demanar al Govern poder fer ús d'aquest espai i donar-li vida. Aquest dimecres s'ha inaugurat la primera exposició, obra de l'arquitecte i pintor Alfons Valdés, i cada mes hi exposarà les seves propostes un artista diferent.

Valdés ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació que l'exposició ha estat una sorpresa per a ell, ja que no sabia què hi faria, perquè no s'havia enfrontat mai a un espai expositiu com el de La Peixera, envoltat de vidre. Quan va traslladar la proposta a La Xarranca, Alfons Valdés els va dir que era per poder obrir la sala a altres artistes. “És una experiència única tenir un espai com aquest, on l'artista pugui fer el que vulgui”, ha manifestat l'arquitecte i pintor andorrà, que ha assegurat que tenir aquest punt de referència i ajuda és important.

L'artista del Principat ha reconegut que la crisi ha passat factura i que ha fet tancar moltes galeries d'art, a més d'apuntar que sempre és més fàcil fer exposicions col·lectives que individuals. Alfons Valdés també ha explicat que la gent ja no s'interessa per tenir pintures penjades a les parets de casa. Per això ha fet una crida col·lectiva a tots els artistes, a fer un esforç per recuperar aquest art. De fet, ha assegurat que la gent que s'interessa per l'art té una vida més plena.

Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha dit que La Peixera, a banda de ser un aparador pels artistes del Principat, perquè puguin donar a conèixer les seves obres i vendre-les, també serà una altra atracció per a la gent que pugi fins a l'Artalroc. Gelabert ha demanat eliminar la “barrera psicològica” que representa arribar fins aquest espai (ubicat a la part alta d'Escaldes-Engordany) i ha recordat que hi ha pàrquings ben a la vora, que faciliten desplaçar-s'hi. A més, la ministra ha apuntat que amb l'obertura d'aquesta sala es produeix un contrast entre relació i modernitat, ja que just al costat hi ha una zona d'horts. El seu missatge pels artistes ha estat: “els hi desitjo molt futur amb molts i molts èxits”.

Olga Gelabert no ha descartat fer accions conjuntes entre La Peixera i Artalroc, si les activitats programades tenen relació. Sobre aquest segon espai, a precisament, Gelabert ha comentat que s'han perdut visitants de pas, respecte de quan la sala d'exposicions estava ubicada a l'antiga caserna de bombers, i que troben a faltar aquest trànsit de gent. Per contra, però, la ministra de Cultura ha destacat que els visitants que s'apropen ara a l'Artalroc hi van expressament per visitar les obres, la qual cosa també és positiva. “Podria parlar de 100% d'èxit”, ha dit Gelabert, sobre les activitats que s'han fet fins a dia d'avui per donar a conèixer la sala, ja que totes s'han omplert de gent.

La ministra Olga Gelabert ha aprofitat la inauguració de l'espai La Peixera per recordar com quedarà distribuït l'espai expositiu del país. Artalroc estarà dedicat a l'art contemporani i modern, la sala Era del Raser es dedicarà a tot el relacionat amb el patrimoni, l'espai d'art romànic de Pal es reservarà per a obres més artesanals i Cal Pal (Ordino), que pertany a la família Reig, s'obrirà al públic com a espai d'exposicions, a iniciativa dels propietaris, amb una primera mostra relacionada amb la pedra seca.

El Thyssen podria entrar a la xarxa de museus

La ministra de Cultura, Joventut i Esports també ha avançat, aquest dimecres, que el Museu Carmen Thyssen Andorra podria entrar a formar part de la xarxa de museus del Principat. La taula del sector s'ha de reunir properament per parlar d'aquesta inclusió, però Olga Gelabert ha manifestat que s'està més a prop del sí. Gelabert també ha apuntat que en el cas d'incloure's, s'haurà de pagar un suplement per entrar-hi, ja que es tracta d'un espai gestionat per un ens privat.