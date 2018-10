L'escriptor valencià Jaume Roig va escriure al segle XV una expressió que s'ha fet cèlebre: “De la Seca a la Meca i les valls d'Andorra”. Però han estat molts els escriptors del país veí del sud que han reflectit el principat en les seves creacions literàries: Jacint Verdaguer, Josep Pla, Miquel Martí i Pol, Agustí Bartra… I, fins i tot, Julio Cortázar anomena el país en un dels seus contes. Això demostra que les relacions literàries, humanes, entre els dos territoris existeixen des de fa segles, tot i que les relacions diplomàtiques entre els dos estats es van establir fa 25 anys, l'any 1993, el mateix any que es va aprovar la Constitució.

La relació diplomàtica entre tots dos estats ha estat el tema de la 2a Jornada literària de Sant Julià de Lòria, que s'ha centrat en la producció de narrativa i poesia. L'ambaixada espanyola ha coorganitzat l'acte, i l'ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, ha assegurat durant la cloenda que la jornada ha servit per fer “una mirada al passat i pensar què pot passar d'ara endavant. Ha estat un debat molt productiu, amb moltes propostes i interaccions. El repte per al futur és la intensificació de la relació literària, també per a les institucions. 25 anys és un bon moment per aturar-se i reflexionar per als pròxims 25 anys”, ha conclòs.

Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, ha argumentat que les relacions diplomàtiques amb Espanya es van establir oficialment fa 25 anys, però, en realitat, “ja era una realitat molt antiga, molt fructífera”, perquè “les relacions humanes van molt abans que les diplomàtiques”. Segons Martí, la identitat cultural andorrana s'ha construït en part a partir de les identitats espanyola i francesa, i ha recordat que els escriptors que visitaven les valls eren “els millors ambaixadors”. El cap de l'executiu ha insistit que “les relacions culturals hispanoandorranes tenen segles”, i que estan “per sobre de les fronteres”. “Les institucions poden reforçar les relacions humanes, uns lligams que seguiran creixent i enriquint-nos”, ha resolt.

L'amfitrió de la jornada, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha repassat, durant el discurs de la cloenda, algunes de les intervencions de les diferents xerrades i ponències que han tingut lloc durant tot aquest dimecres al Centre cultural i de congressos lauredià. Vila ha destacat la reflexió de Montobbio sobre la literatura, que és “la recerca de l'ànima, la capacitat de transmetre coneixements, la que construeix l'imaginari col·lectiu, que comunica i traspassa fronteres”. També ha citat el crític Àlex Broch, moderador de l'acte, que ha afirmat que “amb la literatura construïm la memòria històrica, l'imaginari de l'altre, el testimoni d'una identitat humana”. Vila s'ha referit a l'escriptor Albert Villaró, que ha assegurat que “els escriptors són petits notaris”, i a Antoni Morell, que ha comparat Andorra amb Macondo, el país imaginari que Gabriel García Márquez va inventar a 'Cien años de soledad'. Vila s'ha acomiadat amb una cita literària que lloa la literatura.

La jornada ha finalitzat amb un espectacle, 'Espanya-Andorra: notes de viatge', creat i interpretat per Ester Nadal i Joan Ollé, una altra mostra de les relacions culturals que s'estableixen més enllà de les fronteres. Nadal i Ollé han recitat textos d'autors, sobretot catalans, que han parlat d'Andorra en els seus textos. La soprano Jonaina Salvador i el pianista Óscar Machancoses han completat la proposta escènica.