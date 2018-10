El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha qualificat d'”agosarat i imprudent” el discurs del president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, en relació a l'entrada d'Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) i la relació que això podria tenir amb el fet que una entitat del país estigués tenint certes dificultats per complir amb les exigències de l'INAF. D'aquesta manera, ha lamentat que es llencin “aquestes insinuacions”, ja que això, ha manifestat pot posar en perill el sistema, perquè ha manifestat que “qualsevol rumorologia pot tenir molta volada”. I ha criticat, especialment, el fet que aquestes manifestacions vinguin d'un excap de Govern per la transcendència que poden tenir.

És més, ha negat que hi hagi alguna entitat que estigui tenint dificultats per complir els requisits de l'INAF. “Això no és així”, ha manifestat, afegint que les entitats compleixen amb la legislació vigent de solvència i liquiditat. És més, ha destacat que entenia que al que es volia referir Bartumeu era als esforços que les entitats hauran de fer per adaptar-se a les noves regulacions derivades de l'acord monetari sobre solvència i bona governança, entre d'altres. D'aquesta manera, ha recordat que des del 2013 les entitats de la Unió Europea s'hi han d'adaptar i “encara avui en dia estan en fase d'implementació”, ja que es tracta d'una qüestió complexa i que suposarà una major exigència per a entitats i accionistes.

I quant a l'acostament a l'FMI, Cinca ha remarcat que “un Govern responsable té l'obligació d'explorar” aquesta via, ja que cal demanar-se, per exemple, per què molts països en formen part i Andorra no. “Fem el que se li ha d'exigir a un govern responsable”, ha remarcat. I ha afegit que formar part d'aquest organisme no ha de servir per solventar problemes d'una entitat en particular i que voler vincular “una cosa a l'altra està fora de lloc”.