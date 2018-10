La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) va trametre aquest dimecres al Govern el document amb les propostes per fer sostenible la branca de jubilació, que inclou mesures com apujar l'edat de jubilació als 67 anys, apujar la cotització d'aquesta branca fins al 18%, revisar a l'alça el preu del punt o limitar les pensions més altes.

Arran d'aquesta tramesa, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha dit que les mesures seran analitzades pel Govern però que la voluntat és poder obrir un debat amb tots els grups parlamentaris perquè “no es tracta de mesures puntuals sinó d'una reforma a fons”, per impedir que s'esgotin les reserves del fons de jubilació.

Preguntat sobre si aquesta reforma es deixarà per a la propera legislatura, Cinca ha dit que un cop assolit el consens i definides les mesures, “la implementació pot venir de moltes maneres”, i que “si s'escaigués i es convingués entre tots que ha de ser urgent”, alguna mesura es podria incloure en el projecte de pressupost del 2019. De fet, Cinca ha dit que les mesures es tiraran endavant encara que suposin un deteriorament polític, perquè “es tracta de garantir les pensions per a les futures generacions”.

De fet, el ministre ha assegurat que les tendències que mostren els estudis actuarials són “inequívoques”, de manera que arribarà un moment, “sigui el 2030 o el 2032”, que el fons s'esgotarà. Per això, tot i que el problema no és imminent, Cinca és partidari de posar-se a la feina “el més aviat possible” i establir un calendari per anar introduint les modificacions, si es vol anticipar el problema amb temps i de manera progressiva. També ha recordat que la seguretat social andorrana està en una millor posició que les dels països veïns, perquè el fons encara té superàvit, però ha alertat que, quan canviï la tendència, “el deteriorament serà molt ràpid”.

Jordi Cinca ha deixat clar que, per tal que la reforma tingui durabilitat en el temps, cal que s'assoleixi el màxim consens entre totes les forces polítiques amb representació al Consell General. A més, ha celebrat que actualment –tot i que no era així no fa massa– hi ha una conscienciació generalitzada i ningú nega que la situació és la que és. “Ens posarem o no d'acord amb les mesures més indicades, però que hi ha un problema és un convenciment generalitzat”, ha afirmat.