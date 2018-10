Els Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella 2018 s'han presentat, aquest dimecres, en el marc del trofeu Comte de Godó de tennis, que se celebra durant aquesta setmana a Barcelona. Convidats per la secretaria general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (que té un estand a l'esdeveniment), representants de l'organització dels jocs han explicat el projecte dels Special Olympics. L'acte ha comptat amb la presència del secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, i de l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, entre d'altres autoritats i representants institucionals.

Els Special Olympics, l'esdeveniment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual, se celebraran del 4 al 7 d'octubre d'enguany. La competició es repartirà entre la Seu i Andorra la Vella i s’estima que hi participaran unes 2.500 persones, entre esportistes, familiars i voluntariat, procedents de diversos països, segons ha informat Ràdio Seu.

Sobre les informacions aparegudes en alguns mitjans, on s'explica que perilla la participació dels esportistes catalans als jocs, la presidenta de la Federació catalana d'esports per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL), Marina Gómez, ha assegurat en declaracions a l'ANA que “no perilla res”. Gómez ha explicat que tots els esportistes que participen en els jocs paguen una quota de participació, que és igual per a tots i que sempre ha estat així. Ara bé, pot passar que un determinat ajuntament, per exemple, decideixi subvencionar una part de les quotes dels esportistes del seu municipi, perquè no hagin d'assumir el pagament sencer. En tot cas, però, és una qüestió que només afectaria aquests participants.

Aquesta edició serà la primera vegada que uns Jocs Special Olympics se celebren al Pirineu. Les últimes ciutats que s'han ocupat de la organització a Catalunya han estat Calella i Barcelona, que els van acollir el 2014. Els primers Jocs Special Olympics a Catalunya van tenir lloc l'any 1988 a Lleida.