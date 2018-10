La nova quota general d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per al període comprès entre el maig vinent i l’octubre del 2018 preveu fins a 900 permisos, segons ha explicat aquest dimecres el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. La xifra ha estat aprovada pel Govern en la seva sessió setmanal del consell de ministres. Com en quotes anteriors, la quantitat de permisos és ampliable fins a un 30%, fet que, en cas d’esgotar la quota, podria suposar l’atorgament de fins a 1.170 permisos. Es tracta de gairebé un 30% més que la quota per al mateix període de l’any passat, un increment que Espot ha justificat “pel consum de quota de l'any anterior i per la conjuntura econòmica i social”.

Així s’ha tingut en compte que actualment al Servei d’Ocupació hi ha més ofertes de treball que demandants en recerca de feina, i que la xifra d’inscrits es redueix en comparació al 2017. Així, el departament d’Immigració vol donar resposta a les necessitats dels agents productius tenint en compte la millora progressiva i constant de la situació socioeconòmica. El reglament aprovat té com a finalitat fer possible la contractació en totes les ocupacions professionals que requereixen de mà d’obra, però segueixen quedant excloses les ocupacions d’empleats de serveis comptables, financers i de suport a la producció i el transport, els empleats de biblioteques, serveis de correus i similars, operadors de màquines d’oficina, auxiliars administratius i taxistes i conductors d’automòbils i furgonetes, ja que encara hi ha un nombre important de demandants de feina en aquestes ocupacions.

A més, el text manté les mesures de flexibilització adoptades els darrers anys per als treballadors d’un estat que hagi signat un conveni amb Andorra (Espanya, França i Portugal), ja que no s’exigeix formació ni experiència a aquests treballadors i, com a novetat, aquest any s’incorpora el fet que no caldrà haver fet ús prèviament del Servei d’Ocupació.

També en la línia de la flexibilització, s’incorporen mesures per als treballadors que no són membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, pel que fa a l’experiència professional. Així, aquelles persones que hagin estat treballadors temporals durant tres temporades, se’ls requerirà una experiència de quatre anys, en lloc dels sis que es demanen actualment. Aquest requisit es reduirà a tres anys quan s’hagin treballat quatre temporades, a dos anys quan se n’hagin treballat cinc, i a un any quan s’hagin treballat sis temporades. Finalment, la graella salarial s’ha actualitzat amb la variació de l’Índex de preus al consum (IPC).