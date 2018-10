La carretera del coll d'Ordino s'obre al trànsit aquest dijous. Després de gairebé mig any tancada a la circulació per l'acumulació de neu, el 16 d'abril van començar les tasques de la treta de neu per part de l'àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX). La via secundària (CS-340) uneix les parròquies d'Ordino i de Canillo, i durant els mesos que no està oberta serveix per a la pràctica d'esports de muntanya, com les raquetes de neu i l'esquí de muntanya, amb circuits senyalitzats, i també hi circulen motos de neu.

Les tasques de neteja es van iniciar el dilluns de la setmana passada, amb l'ajuda de dues màquines equipades amb turbines per netejar la neu acumulada durant aquest hivern i principis de primavera. Aquest any s'han fet servir dues màquines en lloc d'una com l'hivern passat, a causa dels importants gruixos de neu que hi havia en algunes zones de la carretera, sobretot les més obagues. Els gruixos acumulats han estat d'entre 1,20 i 1,50 metres, tot i que hi ha hagut trams amb gairebé dos metres, el que representa més del doble d'acumulacions que fa un any. L'any passat la carretera es va reobrir l'11 d'abril.

Aquest hivern ha estat el setè que el coll d'Ordino ha estat tancat després que al 2011 es prengués la decisió a causa del seu deteriorament. L'any 2014 es van iniciar els treballs per arranjar la seva plataforma, els drenatges i les barreres de seguretat, i es va plantejar tot un pla d'acuacions per garantir l'obertura de la via durant tot l'any. Amb tot, el cap del COEX, Jordi Garcia, va explicar a l'ANA que encara falten uns quatre o cinc anys per desenvolupar tot el pla. L'estudi, però, és del 2014, i des d'aleshores s'han detectat noves zones conflictives on s'hauria d'actuar. El coll d'Ordino és una zona amb moltes fonts, obaga i amb molts drenatges d'aigua que creuen la carretera.

A més del trànsit rodat, durant l'estiu el coll d'Ordino tornarà a ser utilitzat pels esportistes, ja que és un dels ports favorits entre l'afició ciclista, segons ha informat el comú d'Ordino.