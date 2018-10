Sota el títol 'El secret del faraó', el comú de Sant Julià de Lòria prepara una nova edició del Laboratori de les Arts, una setmana intensiva de casal per a infants de 6 a 12 anys on es treballen diferents disciplines artístiques: la música, la dansa, el teatre i les arts plàstiques. El resultat és un espectacle on els alumnes podran mostrar, davant dels seus familiars i amics, el que han après durant els dies de casal. La novetat principal d'enguany és que es potencia molt més l'àmbit musical.

Durant la roda de premsa de presentació del projecte, que s'ha fet aquest dimecres al matí, Oriol Vilella, professor de l'Espai de Música Moderna, ha explicat que en aquesta edició tots els nens i nenes que hi participin cantaran i tocaran algun instrument, de manera que totes les escenes de l'espectacle final tindran un número musical. A diferència d'anys anteriors, es vol que tots els alumnes treballin les mateixes hores cadascuna de les disciplines artístiques. Al llarg dels cinc dies, doncs, tindran una hora diària de pràctica de cadascuna de les arts i una cinquena de reforç, en funció de les necessitats que prevegin els professors. Vilella, a més, ha manifestat que es vol aconseguir que molts dels nens i nenes que participen en aquest projecte, quan per edat ja no puguin assistir-hi, s'animin a participar al taller de teatre musical.

Irina Robles, professora de l'Animal Escola de Teatre, ha apuntat que els nens i nenes formaran part del procés creatiu des del principi. Amb el títol del projecte es poden començar a fer una idea de què anirà, del qual després s'inventaran les lletres de les cançons, crearan l'escenografia, s'implicaran en parts del guió i, fins i tot, en les coreografies. Robles ha destacat que la clau d'aquest Laboratori de les Arts és que és, alhora, una activitat lúdica i formativa, i que només amb una setmana fan molta feina. A més, la professora de teatre ha posat l'equip de professors com a un dels punts forts, ja que tots són professionals de les arts escèniques, cadascú expert de la seva branca.

Per la seva banda, el conseller de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, s'ha mostrat satisfet del projecte i ha dit que “aquesta aventura que hem emprès funciona”, assegurant que a nivell metodològic “l'hem encertat”. Roig ha recordat que els alumnes que participen al Laboratori de les Arts aprenen a treballar en equip, a controlar les seves pròpies emocions, a gestionar els nervis davant del públic, a conèixer-se a ells mateixos i a desenvolupar la seva confiança. En aquest sentit, el conseller ha insistit que la voluntat és seguir treballant per formar un “artista integral”, que tingui capacitats en diversos camps, i que el gran objectiu del comú és continuar impulsant una oferta formativa completa i interdisciplinària al voltant de les arts, aprofitant tots els aspectes positius que aporta el fet de treballar al voltant d'un projecte escènic.

Les inscripcions per participar al Laboratori de les Arts, que es durà a terme del 2 al 6 de juliol, ja estan obertes i es poden fer presencialment, per telèfon o per correu electrònic al Centre cultural i de congressos lauredià o a qualsevol de les escoles d'art que integren el projecte (Escola Líquid Dansa, Espai de Música Moderna i l'Animal Escola de Teatre). El preu per alumne és de 115 euros. La cloenda tindrà lloc el divendres, 6 de juliol, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. Des de l'àrea de Cultura del comú lauredià esperen aplegar una quarantena de participants, que durant els cinc dies de casal artístic treballaran en els diferents espais que ofereix el centre cultural.