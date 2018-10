MoraBanc ha anunciat aquest dimecres que va tancar l'exercici 2017 amb un creixement del 3,6% en el benefici net, que s'ha situat en 23,5 milions d'euros en base comparable. L'entitat fa un balanç positiu dels resultats, ja que es recupera “el camí del creixement orgànic de la seva activitat”, després de completar el pla estratègic i el procés de transformació operacional i de negoci iniciat fa tres anys per adaptar-se als canvis normatius que ha experimentat el sector bancari a Andorra. El creixement dels beneficis s'atribueix a l'aposta per la digitalització, l'anticipació a les exigències reguladores i un millor alineament entre equips i oferta comercial, amb l'optimització d'estructures i recursos per poder ser una entitat més eficient.

El banc destaca que en el primer any d'aplicació efectiva de l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, els recursos gestionats només han experimentat un mínim descens del 2%, mentre el total de recursos de clients del grup es va situar al tancament del 2017 en 6.542 milions d'euros.

A més de l'alça del benefici, MoraBanc també ha enfortit encara més el seu balanç amb una solvència que arriba al 27% segons la ràtio de l'INAF i al 18,9% segons Basilea III, complint amb escreix els requisits mínims establerts i liderant el sector. La ràtio de liquiditat se situa en el 60,7% (ràtio INAF), i l'entitat també se supera àmpliament la ràtio de cobertura de liquiditat i la de finançament estable neta. El ROE s'ha incrementat fins al 8,4% per sobre de la mitjana europea del sector.

MoraBanc també ha destacat que durant l'any passat el volum de recursos destinats a préstecs a particulars va créixer un 10%, en la línia amb el compromís del banc d'oferir crèdit a la societat.

El banc també ha fet èmfasi en la forta inversió en banca digital, que ha permès un increment del 90% d'accessos de clients i un 36% d'enviament de diners en línia durant el primer any. Com a reconeixement al lideratge digital, World Finance ha premiat MoraBAnc com a millor banc digital d'Andorra 2017 i la seva aplicació mòbil com la millor del país.

Canvis en l'organigrama



Coincidint amb l'aprovació dels comptes, MoraBanc ha anunciat canvis en la seva organització corporativa. Jordi Mora Magriñà, membre del consell d'administració des de fa més de dues dècades i president de l'entitat des de fa dos anys, ha arribat a l'edat de jubilació estatutària i passa el testimoni a Pedro González, conseller delegat des del 2014.

Amb el seu nomenament, es converteix en el primer president no familiar del grup bancari, el que consolida la transició del grup cap a una major professionalització del govern corporatiu. González té, a més, un mandat específic del consell d'administració per impulsar el desenvolupament corporatiu, el creixement de les inversions fora d'Andorra i l'expansió internacional orgànica i inorgànica.

Lluís Alsina Álvarez, fins ara director general de Negoci, ha estat nomenat nou director general del banc amb la missió de consolidar i enfortir la presència de MoraBanc a la plaça andorrana, on el grup bancari vol ser el banc de referència.

Els canvis en el consell d'administració inclouen la incorporació com a consellers de Joan Quera Font, ex-director general de l'entitat entre 2003 i 2011 i conseller entre 2011 i 2015, i de Marc Mora Guerin, fill de Jordi Mora, en substitució respectivament de Lluís Álvarez Mora i Jordi Mora Magriñà.

Objectiu de seguir creixent i d'estudiar noves adquisicions

El nou president ha fet un balanç positiu de l'exercici. “Tornem a créixer de forma sostinguda, i ho fem com a resultat d'un procés de transformació i modernització del banc per fer-lo molt més competitiu en un mercat financer cada vegada més exigent. MoraBanc s'ha transformat en temps rècord en un banc més àgil, modern, digital i fort, i sobre aquestes fortaleses encarem els reptes de futur amb plena confiança”.

L'objectiu de cara al 2018 és seguir creixent, tant a Andorra com a les filials a Zuric i Miami, així com estudiar opcions de creixement inorgànic amb noves adquisicions, que segueixin l'estela de la compra de l'asseguradora de Vall Banc, completada el 2017.

A Andorra es vol incrementar la quota de mercat oferint finançament a particulars i empreses, a través d'una banca digital potent i d'una cartera renovada de productes i serveis. A nivell internacional, els arguments per créixer són l'experiència en gestió de patrimonis i el posicionament diferencial com una opció específica qualificada per a clients internacionals que vulguin diversificar el seu patrimoni.

De cara al futur, González Grau ha destacat que “l'objectiu ara és consolidar un creixement sostingut. Tenim les condicions per fer-ho i la fortalesa per valorar diferents opcions que ens facin optimitzar el creixement de manera orgànica o inorgànica “.

Finalment, l'entitat ha comunicat que durant el 2017 va destinar el 3,1% del benefici a accions en favor de la comunitat, entre les quals destaquen el patrocini de l'equip de bàsquet MoraBanc Andorra, la Temporada de Música i Dansa o l'obertura com a museu de la Casa Vicens a Barcelona, la primera casa de Gaudí, després de 130 anys tancada al públic.