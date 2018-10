Coincidint amb la celebració, aquest dimecres, del Dia internacional de la sensibilització envers el soroll, el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha fet públics els resultats dels controls de la qualitat acústica de l’any 2017 que reflecteixen uns bons resultats, ja que el 88% de les estacions de la xarxa de control van complir els objectius de qualitat fixats en el cadastre sonor. En concret, es va registrar un 51% de qualitat excel·lent i un 37% de qualitat bona, i en cap moment la qualitat va arribar a ser molt dolenta.

D’aquesta manera, els nivells de qualitat acústica assolits l’any passat se situen com els segons millors registres des que s’avaluen els nivells sonors, només superats per l’any 2014, quan cap punt de mesurament va registrar una qualitat dolenta o molt dolenta. Així doncs, l’evolució global de la qualitat acústica des de l’any 2009 presenta una tendència de millora en els nivells de compliment.

Les casuístiques típiques que afecten negativament a la qualitat acústica són principalment el trànsit de vehicles a motor, les obres a la via pública i la incidència puntual d’esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure. Tanmateix, cal destacar que alguns elements presents en l’entorn natural del teixit urbà contribueixen significativament i de forma estacional a la remor de fons, com és el cas de les crescudes del cabal dels rius.

D’altra banda, el Govern assegura que un dels aspectes que contribueixen a la millora dels nivells acústics en l'entramat urbà és l'increment del nombre de vehicles elèctrics. Altres accions previstes en matèria d’acústica impliquen l’actualització del cadastre sonor, una eina bàsica de gestió i prevenció ambiental que es revisa en períodes màxims de deu anys.

L'executiu també ha recordat la importància de sensibilitzar la ciutadania a l'hora de valorar i preservar una bona qualitat acústica, i per això s'organitzen diferents accions a les escoles. En aquest sentit, durant el 2017 un total de 643 infants i joves van participar en tallers dedicats a aquest àmbit. A més, durant aquesta setmana s’estan organitzant diferents activitats, com la 'Gimcana del soroll' a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, on hi han pres part un centenar d’alumnes.