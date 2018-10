Grandvalira ha pujat una posició en el rànquing mundial d'estacions d'esquí en nombre d'esquiadors que elabora anualment el consultor independent suís Laurent Vanat. Segons l'informe del 2018, el domini de la vall d'Orient ha passat de la 15a a la 14a posició, segons dades de la temporada 2016-2017, en què Grandvalira va vendre més d'1,7 milions de forfets.

Es tracta de l'única estació de la península Ibèrica que apareix al rànquing dels cinquanta dominis amb més esquiadors, i que torna a encapçalar la francesa La Plagne, l'austrícaca SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental i la també francesa Les Arcs. Des del 2014, Grandvalira ha pujat fins a sis posicions de la llista, tot i que anteriorment havia ocupat la 16a plaça. Aquest darrer any, a més, ha superat Chamonix, Courchevel i Soelden, i es troba just per sota de la nord-americana Vail.

Pel que fa a l'evolució del país en la indústria de l'esquí, l'informe recorda que Andorra va ser l'única destinació d'Europa que va experimentar un retrocés de visitants esquiadors a causa de la crisi del 2008, però destaca que les xifres han tornat a remuntar des de fa quatre hiverns, de manera que si continua la tendència positiva, el nombre d'esquiadors podrà tornar a superar els 2,5 milions anuals (que s'havien assolit a mitjans de la dècada passada). De fet, el nombre d'usuaris de les estacions va passar dels 2,267 milions la temporada 2015-2016 als 2,365 milions la 2016-2017.

A nivell mundial, Laurent Vanat destaca que, després de tres anys d'estancament o retrocés, el nombre global d'esquiadors mundials està mostrant de nou una tendència positiva. Tot i això, recorda que la majoria de mercats mostren encara un perfil molt madur i la renovació dels clients és baixa, i estableix com a reptes per a les estacions la necessitat de competir contra la resta d'oferta d'oci i d'actualitzar les tècniques d'aprenentatge de l'esquí per captar nous amants de l'esport.

A més, també alerta que el nombre d'esquiadors global puja pel creixement de mercats en desenvolupament com la Xina, on van obrir 57 noves estacions el 2017, però que en canvi, els mercats de l'Europa occidental continuen estancats. En aquesta zona, Vanat assenyala que s'estan aplicant models de negoci disruptius en relació als forfets, i constata el creixement de grans dominis interconnectats a la zona dels Alps, gràcies a la construcció de nous remuntadors a Àustria.

Es calcula que hi ha uns 400 milions d'esquiadors a tot el món, i la zona dels Alps és la destinació més gran amb un 43% del mercat. Amèrica és el segon en importància, amb el 21%, i Àsia (15%), havia arribat a tenir el mateix percentatge que Amèrica, però la Xina encara no ha substituït el pes que tenia el Japó abans que entrés en crisi. Europa occidental representa un 11% del mercat total d'esquiadors.