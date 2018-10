A Andorra també “hem d'estar alerta” amb el terrorisme, sobretot després dels diversos atemptats ocorreguts als països veïns de França i Espanya, ha exposat el director del cos de Policia, Jordi Moreno. Per aquest motiu, s'està reforçant el grup d'anàlisi contra el terrorisme que hi ha dins del cos, tant en nombre d'efectius com en formacions especialitzades. De moment s'ha incorporat un nou efectiu, de manera que el grup queda integrat per cinc persones: el cap d'àrea (amb formació molt específica en matèria de terrorisme, una de les quals feta als Estats Units), el cap de grup i tres agents, els quals treballen “de manera intensa”, ha destacat Moreno, també amb col·laboració de l'Oficina Nacional Central d'Interpol Andorra. I si calen reforços en moments puntuals es fan d'altres grups policials, ha afegit. D'altra banda, i un cop s'incorporin les properes setmanes els 33 nous agents de policia que ara es troben en període de formació, s'estudiarà si cal tornar a ampliar el grup especialitzat en terrorisme. “A la llarga l'incrementarem segur”, ha manifestat Moreno, amb un volum que anirà en funció de com evolucioni el terrorisme arreu del món.

Paral·lelament, des del cos s'ha iniciat un seguit d'accions destinades a tota la plantilla per tal que tots tinguin les eines necessàries per actuar en casos relacionats amb el terrorisme. Unes accions on s'ha inicidit sobretot a aquests 33 nous agents. Aquestes accions compten, per exemple, amb seminaris i conferències, una de les quals ha tingut lloc aquest dimarts durant tot el matí a l'Art Hotel d'Andorra la Vella. S'ha centrat en temes de radicalismes i en com detectar-los entre la població i tractar-los. A més, ha explicat Moreno, a aquestes formacions s'ha convidat a d'altres professionals implicats, com batlles, fiscals, psicòlegs, agents de circulació o al propi ministeri d'Educació, perquè “des de les escoles es puguin detectar conductes de possible radicalització”.

També per combatre un possible atac terrorista al país, s'han ampliat “de forma considerable” les relacions amb les policies veïnes, per millorar la col·laboració i informació sobre persones sospitoses. Especialment important és el conveni de col·laboració signat amb Bèlgica fa prop d'un any, per rebre la informació que els cossos policials d'aquest país tenen en matèria antiterrorista.

Vistiplau a la proposta antiterrorista per a Meritxell i Carlemany

Una de les accions internes que s'està duent a terme per combatre un possible atac és la protecció de l'eix comercial central del país, format per les avingudes Meritxell i Carlemany d'Andorra la Vella i Escaldes. Són avingudes susceptibles que hi entri un camió descontrolat com a les Rambles de Barcelona. Moreno ha explicat que es van reunir amb el cònsol menor escaldenc, Marc Calvet, que va proposar instal·lar unes barres col·locades a 30 centímetres del terra que punxen els pneumàtics i malmeten l'eix del vehicle per tal que el cotxe quedi bloquejat. Seria un proposta alternativa als pivots hidràulics que s'utilitzen a d'altres ciutats i s'instal·laria aprofitant les obres de remodelació que s'estan duent a terme a les dues avingudes.

En aquest sentit, des de la policia es veu una bona opció, i fins i tot s'ha acordat amb els comuns anar a visitar la fàbrica on es fa aquest mecanisme. En qualsevol cas, ha recordat el director de la Policia, “el que nosaltres fem és proposar on han d'estar, quins han de ser fixes i quins temporals pensant en temes d'emergència” perquè puguin passar, per exemple, ambulàncies i bombers. Però “pel que fa a l'aparell, nosaltres no decidim, només volem que sigui el més ràpid i eficaç possible”.

Moreno ha informat que de moment només s'instal·laran sistemes de seguretat a Carlemany i Meritxell i que no hi ha previsió, de moment, d'ampliar-ho a d'altres punts del país.