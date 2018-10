Un dels empresaris que es va presentar al concurs públic del comú d'Encamp, del juliol passat, per a l'adjudicació dels treballs de neteja viària de treta de neu al Pas de la Casa, ha presentat una demanda a la Batllia perquè no està d'acord en la resolució. El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha explicat que aquesta persona, que no va resultar adjudicatària del concurs, va demanar informació perquè “no estava d'acord amb l'informe de la mesa de contractació, i va demanar dades per saber amb què s'havien basat”. El licitant desestimat va presentar un recurs al comú contra la concessió del servei, però el comú el va rebutjar via silenci administratiu. Ara ha presentat una demanda a la secció administrativa del Tribunal de Batlles, que ha estat admesa a tràmit.

Torres ha afegit que “ja sabíem que ens presentaria la demanda, perquè quan et fan una demanda d'informació ja saps què pot passar”. Amb tot, el cònsol ha defensat que l'informe de la mesa de contractació argumenta els criteris pels quals es va decidir per l'empresa adjudicatària per realitzar la treta de neu del Pas de la Casa d'aquest hivern. Amb tot, el batlle instructor de la demanda, Xavier Colom Pich, haurà d'emetre la seva sentència.