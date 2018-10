La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha lliurat aquest dilluns al vespre a Andorra la Vella els premis del 21è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol organitzat per l'àrea de Lectura Pública i Biblioteques. En aquesta edició s’han presentat deu poemes i sis reculls. En la categoria poema, el jurat ha optat per deixar el premi desert i ha atorgat un accèssit a l’obra 'Poema d’amor' de Bruna Generoso Miralpeix. El poema suggereix una reflexió al voltant del tema amorós ben recollit amb el treball de la mètrica i la senzillesa del vocabulari.

En la categoria recull, el jurat ha concedit un accèssit a l’obra 'Madriu serè', del periodista Francesc Alguacil Viñas, que destaca per les referències andorranes i la riquesa de les imatges de natura. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha atorgat per unanimitat el primer premi a l’obra 'Pronoms' de l’autor Albert Ruiz Feijóo per la seva estructura original i reeixida amb poemes singulars amb un ritme àgil i musical. Aquest premi està dotat amb 1.000 euros i un lot de llibres. Els accèssits estan premiats amb un lot de llibres. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Marcel·la Armengol, Elena Aranda i Anna Garcia Garay.

Posteriorment al lliurament de premis s’ha celebrat el recital poètic 'Cel d’horabaixa' a càrrec de Marta Elka i Toni Pastor. Els artistes han endinsat el públic als poemaris de prestigiosos autors mallorquins, com els poemes inèdits de Carme Riera, o d’altres de tan coneguts com els de Guillem d'Efak, Maria Antònia Salvà o Miquel Àngel Lladó. El recitat ha combinat melodies tradicionals mallorquines i tocs jazzístics.