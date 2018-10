Un home resident de 25 anys i una dona no resident de 19 anys van ser detinguts aquest diumenge a Andorra la Vella després de protagonitzar una discussió acalorada de parella a la via pública, en la qual s'haurien agredit mútuament. El mateix dia, al vespre a la Massana, va ser detingut un home resident temporal de 25 anys, després d’una forta discussió, on l'home hauria agredit i causat diferents lesions a la seva parella.

Així mateix la matinada del dia 19, a Sant Julià de Lòria, un home resident de 19 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni, ja que en el moment de la seva detenció es trobava en companyia d’una gossa de raça ‘malinois’ que acabava de sostreure d'una gàbia de la canera oficial del Govern. Cal recordar que el passat dia 10 d’abril, l’home ja va ser detingut pels mateixos fets.

La policia informa també que altres sis persones van ser detingudes la setmana passada per delictes contra la salut pública. El dia 16, després d’una intervenció en un domicili particular d'Andorra la Vella, una dona de 18 anys i dos homes de 18 i 25 anys, residents, dueien 2 grams d'èxtasi i 0,3 grams de metamfetamina. Així mateix, el dia 20 al vespre, a la frontera del riu Runer, va ser detingut un home no resident de 30 anys, per possessió de 0,4 grams de cocaïna, quan accedia al Principat de passatger en un turisme particular; i l’endemà a la mateixa frontera, dos homes no residents de 23 anys, per possessió de 0,7 grams d'speed i 6,7 grams d'haixix, el primer, i 2 grams d'speed i 4,6 grams d'haixix el segon, a més de 60,7 grams de bolets al·lucinògens. Els dos homes accedien al Principat en un turisme particular com a conductor i passatger.

Finalment vuit homes van ser detinguts per donar positiu en diferents controls d’alcoholemia. En destaca la detenció d’un home, de la qual la policia ja en va informar, que havia patit un accident en què va resultar ferit i que va donar una taxa de 2,60 grams per litre a més de donar positiu al cànnabis.