Com el recital més ambiciós i difícil de la seva trajectòria. Així han definit el tenor Javier Camarena i el pianista Angel Rodríguez el concert que oferiran aquest dimarts a les vuit del vespre, al Centre de congressos, la temporada de música i dansa d'Andorra la Vella Morabanc. Interpretaran peces de Rossini, Mozart i Donizetti així com de Manuel del Pópulo Vicente García, un dels personatges més influents de l'òpera del segle XIX. García era el tenor predilecte de Gioacchino Rossini i mestre del 'bel canto'. La recuperació del seu repertori forma part d'un projecte discogràfic.

Javier Camarena s’ha convertit, als seus 42 anys, en el furor del món de l’òpera, i ha estat tot just el tercer cantant en els últims setanta anys a oferir un bis a la Metropolitan Opera House. Aquesta mateixa gesta la repetiria mesos més tard al Teatro Real de Madrid. El tenor mexicà és el primer a oferir un bis en dues funcions consecutives en la història d’ambdós recintes d’òpera. Després del seu debut a Zuric (Suïssa) el 2007, Javier Camarena ha estat admirat per la bellesa de les seves interpretacions en un repertori de gran virtuosisme i dificultat, alternant amb les figures més importants de l’òpera mundial, interpretant rols principals i sota batutes tan destacades com les de Claudio Abbado o Zubin Mehta, per esmentar-ne algunes.

Camarena continua amb la tradició de grans tenors mexicans que ha donat noms com els de Plácido Domingo, Rolando Villazón o José Sosa Esquivel. Considera que aquesta tradició es deu “a un país tan ple de floklore, d'amor a la vida i a la música”. En el recital d'aquest dimarts combinara peces poc conegudes amb altres de més habituals pel gran públic com ara 'La filla del regiment' de Donizetti. Diu que “és interessant contrastar la reacció del públic amb aquesta barreja”.