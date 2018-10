L’obra ‘Murmuri’, de l’artista Eve Ariza, que ha representat Andorra a la 57a Biennal d’Art de Venècia, del mes de maig a novembre de l’any passat, i ha batut rècords amb prop de 50.000 visitants, viatja ara fins a Llemotges. En aquesta ciutat francesa l’obra serà exposada a la galeria Lavitrine, del 4 de maig al 21 de juliol, oferint així, a totes les persones que no van poder desplaçar-se fins a Santa Maria della Pietà de Venècia, una nova possibilitat de veure ‘Murmuri’.

L’exposició ha estat organitzada per l’Associació Lac & S Lavitrine de la ciutat de Llemotges en col·laboració amb el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, que ha cedit l’obra. La ciutat de Llemotges és coneguda per ser una de les capitals de les arts del foc i la porcellana. Per aquest motiu, l’obra d’Eve Ariza, composta per gairebé 9.000 peces de ceràmica cuita, no pot trobar un emplaçament millor per ser exposada. A més, Llemotges és la ciutat on l’artista va cursar la seva especialitat en ceràmica, a l’École Supérieure d’Art de Llemotges, motiu pel qual té un vincle especial amb la ciutat. En ple centre de la ciutat de Llemotges, la galeria Lavitrine és un espai d’art contemporani que compta amb 200 metres quadrats i ofereix, gràcies al seu ampli aparador, un enllaç directe entre les exposicions que hi tenen lloc i els vianants del carrer.

En l'obra ‘Murmuri’, Ariza treballa en la multiplicació del bol, una de les primeres creacions humanes amb una utilitat concreta. 'Accidentant' voluntàriament la base del bol, l’artista li dóna l’aspecte d’una boca, transformant així la seva essència i deixant de costat el seu ús convencional. La instal·lació es transforma en una experiència sensorial perquè cada bol revela, si s’escolta de prop, el seu propi murmuri natural. ‘Murmuri’ incita al silenci, a la meditació, al bell mig del bullici de la Biennal de Venècia, tal com deia Ariza en concebre l’obra. Ariza va néixer a França l’any 1973. Des de 1996 ha participat en exposicions col·lectives a França, Espanya, Holanda, Itàlia i Islàndia, al costat de col·lectius com Flamatoris i Paradise Consumer Group.