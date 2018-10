El musical infantil 'La Sireneta', de la companyia Magatzem d'Ars, arribarà a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp el dia 12 de maig i les entrades per poder-hi assistir s'han posat a la venda aquest mateix dilluns, a l'entitat col·laboradora MoraBanc a través del web www.morabanc.ad/entrades, a un preu de cinc euros per als adults, i amb entrada gratuïta per a infants i joves amb reserva prèvia.

Es tracta d'un espectacle que segons el seu director, Albert Pueyo, mostra el conte des d'una altra perspectiva, sempre mantenint la filosofia del relat original i els seus personatges, a través d'un treball interpretatiu molt acurat i de gran bellesa visual.

L'obra explica la història d'Ariel, una jove sirena que viu amb els seus amics al fons del mar. El dia del seu aniversari, la sireneta veu una nau governada pel príncep Èric i sʼenamora immediatament dʼell. Llavors demana al seu pare, el deu Posidó, que li doni uns peus per sortir de lʼaigua i conèixer el príncep. Posidó sʼhi nega, perquè no vol que la seva filla sigui víctima de la barbàrie dels humans. La bruixa del mar ho aprofita per fer un tracte amb Ariel; li donarà uns peus a canvi de la seva veu. Si abans de vint-i-quatre hores la sireneta aconsegueix un petó dʼamor del seu estimat, recuperarà la veu. Si no ho aconsegueix, la bruixa es quedarà amb la seva ànima per sempre més. 'La Sireneta' és una obra dirigida al públic familiar.