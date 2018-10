El Govern, a través d'una disposició final de la futura llei d'igualtat, modificarà la Llei de violència de gènere i violència domèstica, aprovada el 2015, per tal de clarificar la definició de violència de gènere d'acord amb el conveni d'Istanbul, i deixar clar que aquest tipus de violència només s'exerceix envers les dones. Així, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha deixat clar que “una dona pot exercir violència sobre un home, però aquesta no té un fonament de desigualtat de gènere”, de manera que ha reconegut que la llei mereix una major precisió i és per aquest motiu que s'impulsarà la modificació.

Quant als protocols d'actuació que la llei marca que s'han de definir per als diferents departaments o institucions vinculats amb la violència de gènere, el ministre ha indicat que alguns ja estan en aplicació, com el del Cos de Policia o el de l'Associació de Dones d'Andorra. Pel que fa al del Servei d'Urgències, està en la seva fase final i en breu se signarà. Un cop tots els protocols estiguin aprovats, es refondran en una guia de col·laboració que haurà d'aprovar la comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica, i que posteriorment es farà pública perquè tothom conegui el contingut dels protocols i les víctimes de violència de gènere sàpiguen quins són els circuits existents de reclamació i denúncia. En paral·lel, l'Àrea de Polítiques d'Igualtat està duent a terme formacions per a tots els professionals, i el proper 10 de maig es durà a terme al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

Finalment, pel que fa a la llei d'igualtat i no discriminació, Espot ha dit que el seu redactat està en la seva recta final, que hi ha pendent una reunió en quinze dies per acabar de definir els darrers aspectes d'aplicació pràctica que generen dubte, i que en com a màxim un mes estaran en disposició de presentar-la a la comissió legislativa d'Afers Socials i d'entrar-la a tràmit parlamentari, per poder-la aprovar durant aquesta legislatura.