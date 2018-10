El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, han presentat aquest dilluns l'edició del conte 'El tresor de la Maria', una reinterpretació de la llegenda de la Dama Blanca d'Auvinyà amb il·lustracions de Cecília Santañés que vol servir com a eina pedagògica a les escoles per treballar els valors de la igualtat de gènere. La història presenta la Dama Blanca com una dona forta i valenta que allibera Andorra d'un terrible guerrer, trencant amb els estereotips que habitualment presenten les llegendes amb dones desvalgudes que necessiten protecció. A més, el conte també permet treballar amb els alumnes la corresponsabilitat en l'àmbit domèstic.

S'han editat 300 exemplars del conte en paper, i també s'ha fet en braille i es podrà trobar en PDF a les webs dels ministeris d'Afers Socials i Educació. El conte, que inclou una guia pedagògica, es treballarà amb els alumnes de primer cicle de primera ensenyança dels tres sistemes educatius per transmetre valors d'igualtat de gènere. A més, mossèn Ramon de Canillo, present a l'acte, també ha anunciat que aquest estiu també promourà un taller sobre el conte a les colònies d'Aina.

La il·lustradora, Cecília Santañes, ha explicat que per dibuixar la protagonista va trobar la inspiració en la natura, i va voler donar-li un rostre senzill però que inculqués respecte, com el d'una verge romànica. També ha destacat que va vestida com una pubilla andorrana però amb pantalons.

A banda d'aquesta nova eina per treballar la igualtat de gènere a les escoles, aquests valors es tracten a les tutories i en d'altres assignatures. L'any passat també es van posar en marxa tallers sobre violència de gènere a segon de segona ensenyança i sobre assetjament escolar a tercer de segona ensenyança.