Capítol 19 d''El Quixot' i capítol 21 de 'Tirant lo Blanc'. Per aquí s'ha reprès la lectura pública d'aquestes dues novel·les de la literatura espanyola i catalana, i considerades clàssics universals. És la quarta edició d'aquest esdeveniment que l'ambaixada espanyola a Andorra celebra amb motiu de Sant Jordi i del Dia del llibre.

Tal com ha recordat abans de recitar el seu paràgraf l'ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio, la lectura de la novel·la de Cervantes és una iniciativa que va començar als anys 90 a Madrid impulsada pel Círculo de Bellas Artes, i amb els anys s'ha anat estenent arreu del món, a ciutats com Roma, Tòquio o Ciutat de Mèxic, per posar alguns exemples. Fa quatre anys també es va impulsar des del Principat. A més, des de fa dos, la lectura pública d''El Quixot' s'intercala en els seus paràgrafs amb la de 'Tirant lo Blanc' de Joanot Martorell, “la gran novel·la de la literatura catalana”, ha defensat Montobbio. I pel que fa a la història del peculiar personatge de Miguel de Cervantes (que va morir un 23 d'abril), representa “el text fundacional de la novel·la” com a gènere, ha opinat.

La lectura pública s'allargarà fins al migdia i compta amb la participació de personalitats polítiques i en general del país, empresaris, alumnes del Colegio María Moliner i ciutadans en general que volen col·laborar en aquest homenatge a dos grans mestres de la literatura. Així mateix, Montobbio ha explicat que ell mateix, dos alumnes del María Moliner i el síndic Vicenç Mateu han gravat la lectura d'uns paràgrafs d''El Quixot' per poder participar a l'esdeveniment homòleg a l'andorrà que té lloc a Madrid, i que en aquest cas s'allarga durant dos dies.