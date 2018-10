Les dades facilitades pel departament d'Estadística del Govern a partir de les del departament d'Immigració mostren que el consum de quotes de temporada, a data del 18 d'abril, és un 8,2% més alt que el consum de la temporada anterior a la mateixa data amb un augment de 323 autoritzacions. Hi ha hagut un increment de les contractacions en general però especialment en el sector de l'hostaleria, que ha pujat un 7,4%. En total, s'han acordat 4.280 autoritzacions, cosa que suposa un 112%, tota vegada que la quota inicial acordada per decret era de 3.817.

Cal tenir en compte que els decrets de quota preveuen una ampliació excepcional de fins al 30%, en el cas, per exemple, que una empresa hagi esgotat el nombre d'autoritzacions que li corresponia pot acordar-ne ampliar la xifra sempre que l'empresari justifiqui que ha tingut baixes per accident o malaltia d'una durada superior a tres mesos entre els treballadors estrangers.

La dinàmica de contractacions d'aquesta temporada se situa, en comparació amb la mateixa data de l'any anterior, en un 31,4% més en el consum de les quotes d'extracomunitaris (amb 520 permisos més) i en un 8,6% negatiu del consum de les quotes per a comunitaris (amb 197 permisos menys). Entre els sectors, destaca l'augment de les contractacions en la quota d'hoteleria, que s'ha incrementat en un 7,4%.

Aquesta temporada, com la passada, es va autoritzar una quota de permisos per a comunitaris que diferencia entre fronterers i no fronterers, sense que això signifiqui un límit en la contractació d'aquests últims. Globalment, s'ha autoritzat per decret un número més elevat d'autoritzacions inicials que la temporada passada, amb un 16,3% (+536). Per als extracomunitaris, és d'un 28,5% més que l'any anterior (1.497, respecte a les 1.165 de la temporada anterior).