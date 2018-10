Malgrat que la gran majoria dels padrins ja havien pujat sobre d'un escenari, els nervis, minuts abans de l'estrena, eren ben presents. “S'han de saber controlar, perquè si no a vegades les paraules i les frases no surten com un vol”, definia Joan Juste, l'únic home de la funció. Una desena de padrins han interpretat aquest diumenge a la tarda l'obra de teatre 'L'escapada', una funció que sorgeix del treball realitzat al llarg del curs pels participants al taller de teatre que s'organitza cada any des del comú de Sant Julià de Lòria. Prop d'unes 150 persones han omplert aquesta tarda l'Auditori Rocafort per veure com es trenca la rutina en una residència d'avis i els protagonistes s'organitzen per donar lloc a situacions noves i divertides que tenen com a principal objectiu buscar una sortida.

“És molt gratificant dirigir-los perquè estan disposats a fer qualsevol cosa per tirar endavant l'obra, jo repetiria mil vegades”, ha lloat l'escriptora, director i intèrpret de 'L'escapada', Mercè Requena, minuts abans de començar la funció. L'espectacle és solidari, ja que tots els fons que s'han recaptat amb l'entrada simbòlica a dos euros es destinaran a l'Associació d'afectats d'autisme d'Andorra (Autea). La creació d'un espot publicitari per conscienciar la població o la posada en marxa de nous projectes formatius per a professionals i famílies seran les iniciatives a les quals Autea destinarà els diners recollits.