Un pont penjat de fins a 200 metres d'altitud serà el nou atractiu turístic d'Encamp. El comú convoca arquitectes i enginyers al concurs públic per adjudicar la redacció del projecte i la direcció facultativa per la construcció d'un pont per a vianants a la carretera de les Pardines. De fet, l'edicte ja s'havia publicat fa unes setmanes, però el comú ha prorrogat el termini per presentar les ofertes fins al pròxim 15 de maig. De fet, s'han modificat algunes de les condicions inicials establertes als plecs de bases.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha especificat que la idea és col·locar “un pont penjat des de la sortida del túnel fins a l'altre costat, és a dir, en lloc de passar pels dos riuets, un pont que permeti travessar d'una punta a l'altra de vall, per sobre del riu de la Molina”. Torres ha garantit que serà “espectacular, amb una alçada considerable” i, per tant, “esdevindrà un nou atractiu per al turisme”. El cònsol espera veure quins models de pont es proposaran a les ofertes, però ha avançat que en el punt més alt tindrà entre 150 i 200 metres d'altitud.