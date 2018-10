El cap de Govern, Toni Martí, segueix sense concretar si hi haurà un avançament d'eleccions, però aquest dissabte ha deixat clar que la voluntat del Govern és aprovar la nova llei de la funció pública, a tràmit parlamentari des de la setmana passada, i la del cos docent, que encara s'està acabant d'elaborar, abans del final de la legislatura. En aquest sentit, Martí ha dit que “queda un període legislatiu encara llarg en aquest primer període de sessions, i també podem treballar al juliol i si fa falta fins i tot a l'agost”, donant a entendre que manté la porta oberta a convocar eleccions abans de finals d'any. A més, ha reiterat que anunciarà la data de les eleccions “amb molt més temps que de costum”.

Tot i que espera que hi hagi temps per aprovar les dues lleis, és conscient que és una qüestió de tràmit parlamentari, però en tot cas, “el que no es podrà dir és que el Govern no tenia la voluntat d'entrar aquests textos”. Així, en relació a les esmenes a la totalitat que ja han estat anunciades des de l'oposició, Martí els ha retret que no les acompanyin d'un text alternatiu. “Segurament amb la de la funció pública és complicat, però amb la de transferències, si el senyor Pere López ho té tan clar, que presenti l'esmena a la totalitat amb text alternatiu”, ha afegit.

Pel que fa a la llei de la funció pública en si, Martí ha reiterat que s'honoraran els compromisos contrets amb els sindicats i que es faran les modificacions anunciades per la via d'esmenes, tot i que entenen que ells després “evidentment podran fer el que creguin oportú”.

Quant a la recerca del candidat de DA, Martí ha recordat que a ell li hagués agradat que la comissió encarregada de buscar-lo hagués avançat ja el nomenament, però s'ha mostrat convençut que “no trigarem gaire a tenir el substitut”. A més, té la certesa que la persona que s'acabi escollint tindrà un suport unànime entre les files demòcrates, perquè “després de set anys s'ha demostrat que continuem sent els que som, mentre que d'altres han tingut els seus problemes interns”.

Confiança en UL i els consellers independents de la Massana

Toni Martí ha tret ferro a les declaracions de Josep Pintat a RTVA en què considerava que aquesta legislatura ja no s'avançaria més en les negociacions per l'acord d'associació. “Cal matisar, ell diu que s'avançarà poc en aquesta legislatura, i independentment de les seves declaracions, jo compto amb el senyor Pintat i no renuncio a continuar avançant”, ha dit Martí. A més, ha afegit que els consellers d'Unió Laurediana i els consellers independents de la Massana “pesen molt electoralment” i que “el Govern continua confiant en ells”, de manera que ha assegurat que continuarà explicant-los com avancen les negociacions amb Europa. Sobre els treballs en curs, Martí ha dit que se sentiria “més que satisfet” si aquesta legislatura es pot tancar un bon acord de lliure circulació de mercaderies, perquè això voldrà dir que “haurem fet una quarta part del camí en positiu”.

En canvi, pel que fa a la decisió de Liberals d'Andorra d'abandonar la comissió BPA, el cap de Govern ha dit que no ho acaba d'entendre, perquè considera que sempre s'és més útil ser-hi que no ser-hi, i que “es pot criticar que la comissió no avança o no serveix” sense deixar de formar-hi part.

Finalment, pel que fa a les negociacions per dissenyar les línies de vol del futur heliport, Toni Martí ha assegurat que el ministre Gilbert Saboya està treballant i fent gestions per connectar-lo tant amb l'aeroport de Barcelona-El Prat com el de Tolosa-Blagnac.