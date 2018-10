El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit, aquest dissabte al matí, la primera jornada sobre alimentació infantil saludable, dirigida especialment a famílies amb nadons de zero a tres anys. Hi han assistit prop d'un centenar de pares i mares, que han escoltat, de primera mà, els consells d'una pediatra, una nutricionista, un psicòleg i una entrenadora física. L'activitat l'han organitzat, conjuntament, les escoles bressol comunals, l'Escola bressol Dames de Meritxell, l'Espill i El Petit Príncep.

La nutricionista Kàtia Durich ha donat les claus principals per a una bona alimentació, que són: planificar bé els àpats, buscar el recolzament d'un professional que ajudi els pares i mares a destriar tota la informació que els hi arribar i posar-la en pràctica correctament, trobar l'equilibri entre l'alimentació i el desgast físic i no treure cap aliment de la dieta dels infants sense motiu. “És important que mengin de tot i que mengin com nosaltres, que som el primer exemple”, ha dit Durich. I un altre consell: no forçar el nen o nena a menjar, ja que es força el mecanisme de la sacietat. I si aquest es desequilibra, pot passar que de gran l'infant no sàpiga frenar.

En el cas de famílies que segueixin una dieta especial, com poden ser la vegana o la vegetariana, l'experta en nutrició ha comentat que cal respectar aquesta opció i buscar l'equilibri nutricional. En una alimentació vegana és més difícil i per això s'aconsella consultar el pediatra i el dietista, per tal de complementar-la correctament i que no hi hagi deficiències. Si es fa correctament, Kàtia Durich ha assegurat que seguir una dieta d'aquestes no té perquè afectar el creixement de l'infant.

Durich també ha parlat del mal que fan alguns missatges publicitaris, que afecten molt els nens i nenes fins als set anys. En aquests primers anys, els infants no són capaços de distingir el que és veritat i el que no, de manera que tot el que veuen a través de la televisió els influeix en la seva manera de consumir. Aquí és quan entra la mà dels adults, per recolzar-los i explicar-los que no tot el que escolten és veritat.

Per la seva banda, el psicòleg Arnau López ha recordat que la manera com es treballi mentalment amb el nadó durant els seus primers anys de vida pot marcar el seu desenvolupament futur. “Són un full en blanc”, ha dit López, que ha insistit que si es fan bé les coses, és una seguretat per la resta de la seva vida.

Les xerrades d'aquest matí han anant acompanyades d'un esmorzar saludable. La primera jornada sobre alimentació infantil saludable finalitzarà aquest dissabte a la tarda amb tallers de cuina i una sessió de ioga.