Un dels reptes que s'havia marcat l'organització de la Cursa de la Muntanya d'Enclar per la segona edició d'enguany era atreure més participants, i ho han aconseguit. Mentre que l'any passat van córrer la cursa 77 persones, aquesta vegada ho han fet prop de 130 participants. La novetat d'un segon circuit més assequible, de 10 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.140 metres batejat com a Enclar Express, ha estat un dels elements claus per aconseguir superar la xifra registrada el 2017. “La cursa més petita ha tingut molta acceptació i la gent té ganes de repetir”, ha explicat el director del Cos de Banders, Miquel Rossell, després de l'entrega de premis.

Aquesta vegada Òscar Casal ha estat el vencedor del recorregut gran amb un temps d'1 hora i 55 minuts. Una marca molt més ràpida que la que es va aconseguir l'any passat, però s'ha de tenir en compte que la cursa s'ha hagut d'escurçar a última hora per temes de seguretat a causa del gruix de neu que hi ha a les parts altes. D'aquesta manera l'etapa gran s'ha reduït de 16 quilòmetres a 12,5 i de 2.100 metres de desnivell a 1.700. A dècimes de segons ha creuat la meta Ferran Teixió, que l'any passat ja va aconseguir arribar al segon esglaó del podi. En la categoria femenina, la victòria ha estat per Ona Castellsague, amb un temps de 2 hores 30 minuts. Pel que fa a l'Enclar Express ha caigut en mans de Feranda Barbosa, en la categoria femenina, i José Martínez ha guanyat en categoria masculina. Una entrega de premis que ha comptat amb la presència del Cap de Govern, Toni Martí i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, entre d'altres.

Arran de l'augment de participació, Rossell ha fet una valoració positiva i s'ha emplaçat a seguir treballant per consolidar l'esdeveniment i, pot ser, incloure'l a la Copa d'Andorra en un futur no molt llunyà. De cara a les novetats per la tercera edició de la cursa del Cos de Banders, el director ha explicat que estan treballant amb la possibilitat d'incloure una etapa per als més menuts i acabar de millorar la sortida.

La cursa, que recorre la zona del vedat d'Enclar, té un triple objectiu: esportiu, solidari i de descobriment del vedat d'Enclar. Pel que fa al segon, cal destacar que tots els fons recaptats es destinaran a l'associació Hi Arribarem, que permet gaudir de la muntanya a les persones amb diversitat funcional. Un cop repartits els premis, s'ha celebrat una arrossada popular per als corredors i també per aquells que no hi han participat, que a canvi de sis euros l'han pogut degustar.