L’Auditori del Palau de Gel de Canillo s’ha omplert de famílies, aquest divendres a la tarda, per escoltar a tres doctors de l’hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Els professionals s’han desplaçat fins al Principat, convidats per l’escola andorrana de Canillo, per parlar del retinoblastoma, un tumor poc comú que es desenvolupa als ulls d’infants menors de cinc anys. El centre educatiu compta, aquest curs, amb un alumne que pateix la malaltia, i aquesta activitat s’emmarca dins el projecte ‘Petits valents’. L’acte ha comptat amb l’assistència del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i de la subsíndica general, Mònica Bonell.

L’oftalmòleg i cap de la unitat de retinoblastoma de l’hospital de Sant Joan de Déu, Jaume Català, ha estat qui ha obert la conferència. En declaracions a l’ANA, el doctor Català ha explicat que el retinoblastoma és un tumor poc freqüent i que afecta a un de cada 15.000 infants. Tot i això, l’ha qualificat de “greu”, perquè “és el tumor intraocular maligne més freqüent de la infància”. L’oftalmòleg ha destacat la importància de detectar-lo aviat, ja que hi ha moltes més possibilitats de conservar l’ull i, fins i tot, la funció visual. La manera més precoç de fer-ho és mirant el fons de l’ull del nen o nena. Però també hi ha una altra fórmula, que és observant si a les imatges que capten càmeres o llums es veu un reflex blanc a la nineta de l’ull. En qualsevol dels dos casos, és important consultar urgentment un especialista. Ja en un altre ordre, pot passar que el tumor afecti els dos ulls de l’infant. Si es dona aquest cas, habitualment ja és detecta molt abans, fins i tot, abans que neixi el nadó.

Quan el retinoblastoma està només detectat a l’ull, el percentatge de curació és superior al 95%, ha comentat l’oftalmòleg Jaume Català. Als països subdesenvolupats, però, només sobreviuen un 20% dels infants que el pateixen. Ara, el gran repte al món occidental és aconseguir mantenir l’ull i la vista d’aquests nens i nenes. Un 40% dels casos tenen un factor hereditari. Això significa que si el pare o mare l’ha patit, el fill o filla té un 50% de possibilitats de desenvolupar-lo. Això sí, sempre per sota dels cinc anys. Si es dona algun cas per sobre d’aquesta edat, és molt excepcional.

Durant la xerrada, la hematoncòloga pediàtrica Maria Genoveva Correa ha estat qui ha explicat els tractaments de quimioteràpia que utilitzen amb el retinoblastoma, sempre amb l’objectiu de poder salvar l’ull. Correa ha insistit en la importància de detectar aquest càncer el més aviat possible. I com que es dona en nens i nenes tan petits, ha dit que la majoria de pares ja acostumen a fer la consulta aviat. La professional de Sant Joan de Déu ha recordat que treballen en equip i que el contacte amb les famílies dels infants malalts és constant durant tota la malaltia.

El tercer ponent de la tarda ha estat el Guillem Pasqual, estudiant de doctorat al laboratori de tumors del desenvolupament de l’hospital de Sant Joan de Déu, que ha enfocat la tesi que està a punt d’acabar en els nous tractaments pel retinoblastoma. Paqual, amb una mirada més enllà de l’actualitat, ha explicat que es tracta d’una investigació preclínica, on ell ha generat models d’aquest tipus de càncer, tant cel·lulars com animals, i ha provat els nous fàrmacs. El futur doctor ha comentat que, de moment, ho han pogut posar en pràctica en un pacient i que només es tracta d’un assaig clínic de fase 1, on el que es fa és valorar la distribució del fàrmac al cos humà. És un dels pocs assajos clínics que hi ha al món. De moment, han detectat que és segur, que no infecta les cèl·lules sanes i que algunes cèl·lules tumorals poden estar allisades per aquest virus.

L’escola andorrana de Canillo ha organitzat la xerrada d’aquest divendres amb un doble objectiu. D’una banda, que els alumnes adquireixin i visquin valors de solidaritat i de generositat; i de l’altra, utilitzar el cas de l’infant de l’escola que ha patit la malaltia per convertir-ho en una oportunitat pedagògica i sensibilitzar els alumnes a parlar del càncer i del que comporta. El centre educatiu cada any duu a terme un projecte solidari i aquest curs l’han dedicat a aquest tema. Per això, des del setembre, promouen tot tipus d’accions per recaptar fons per la investigació del retinoblastoma, a voluntat de la família de l’infant malalt. Des de l’escola es mostren molt contents perquè professors, alumnes i famílies s’han volcat en el projecte ‘Petits Valents’.

Assandca insistirà per millorar la detecció del retinoblastoma



Qui també ha assistit a la xerrada dels doctors de l’hospital de Sant Joan de Déu ha estat el president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, que ha manifestat la voluntat de l’entitat perquè la detecció del retinoblastoma es pugui atendre al país. “Tenim el compromís moral i personal de presentar-ho al Govern per veure si podem millorar la detecció d’aquest tipus de càncer”, ha dit Saravia en declaracions als mitjans de comunicació.