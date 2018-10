El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha recordat que en casos de presumptes violacions hi ha uns protocols clars a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. “Tot és millorable i revisable”, ha manifestat, però en el cas de la dona que presumptament hauria patit abusos sexuals per part d'un bomber, “el SAAS ha fet la feina com calia”, amb “cura i diligència”. Així mateix, ha informat que no els consta cap denúncia ni reclamació al respecte de com van actuar des del centre mèdic per atendre la dona. Aquesta pacient s'hauria sentit incòmoda pel fet que hauria hagut d'explicar diverses vegades l'experiència viscuda i amb molta gent al box de l'hospital en el moment de la revisió mèdica pertinent.

Álvarez Marfany ha informat, aquest divendres en el marc de la inauguració de la Marató de sang, que hi ha una “col·lecció important” de protocols al SASS i que tots estan “en procés de revisió constant”, inclòs el que se segueix en casos de possible violació. Així mateix, ha assegurat que aquests són públics i que “no hi ha res a amagar al respecte”, però que “tampoc és qüestió que s'espargeixin i es munti un debat polític al respecte”. El ministre ha assegurat que, en “el moment adequat”, el SAAS donarà les explicacions convenients si així s'escau.