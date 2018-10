El comptador de donacions de sang ja està en marxa. S'ha activat pels volts de les 10 del matí, i no s'apagarà fins a les 10 de la nit, amb l'objectiu que vagi sumant el màxim nombre d'accions solidàries de la ciutadania andorrana. Accions solidàries que la Creu Roja Andorrana, organitzadora d'aquesta quarta edició de la Marató de sang que té lloc a la sala Àgora del comú d'Andorra la Vella (s'hi accedeix per la plaça Lídia Armengol), confia que superin les de fa un any. Llavors van ser 430 donacions de sang, i ara l'entitat s'ha marcat l'objectiu de superar el mig miler. Donar sang és una acció solidària que salva vides i que “no entén de races ni de religions”, ha recordat el voluntari de la Creu Roja, Lluís de Juan, durant l'acte inaugural. És igual qui te la dongui mentre te la donguin: “Pots rebre sang del teu pitjor enemic”, ha plantejat de Juan.

Aquesta marató es realitza amb la col·laboració del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, arran d'un acord que fa ja uns anys que es manté i que envia totes les donacions d'aquestes jornades cap a territori català (les necessitats andorranes, en canvi, es cobreixen amb el banc de sang francès). L'entitat catalana “ens dona suport logístic, tècnic i humà. Funciona i no canviarem la forma de fer-ho perquè és un èxit any rere any”, ha defensat el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Llansó. En la mateixa línia s'ha mostrat el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany: “És un sistema que funciona i no s'estudien canvis”.

El ministre ha animat la població a venir al llarg de la jornada i donar sang. Cal ser major d'edat, estar bé de salut i pesar més de 50 quilos, com a premises inicials. Després el personal mèdic és qui valida la donació després de fer completar un qüestionari a la persona interessada. Per exemple, Marfany i el secretari d'Estat de Salut, Joan Antoni León, n'han pogut donar, però la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, no ha pogut per haver fet un viatge recent a Tailàndia. És la segona vegada consecutiva que li passa.

Per tal d'animar la participació, la marató comptarà amb activitats durant tot el dia. Com castellers, xocolatada, tallers infantils, una exposició de vehicles antics, una xerrada dirigida a persones que volen fer esport després de rebre un trasplantament o castells de focs, que tancaran aquesta jornada ininterrompuda de dotze hores.