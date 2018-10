Ja es coneixen els noms dels guanyadors de la segona edició del Festival d'Arquitectura, Disseny i Aparadorisme (FADA), impulsat pel comú d'Escaldes-Engordany i l'Associació de Comerciants de l'Avinguda Carlemany i Travesseres. L'hotel Fènix Golden Tulip ha acollit, aquest dijous a la tarda, l'acte d'entrega de premis, que ha comptat amb l'assistència de la consellera de Promoció Econòmica i Vivand, Sandra Tomàs. Una desena d'establiments han cedit els seus aparadors perquè professionals dels diferents àmbits artístics poguessin mostrar les seves creacions. Un jurat, format per cinc membres de fora d'Andorra, ha estat l'encarregat de decidir el veredicte, valorant la comunicació, la coherència i la integració de l'aparador.

El guanyador del premi FADA 2018, dotat amb 1.500 euros, ha estat l'interiorista Pep Campeny, per la seva decoració a l'aparador de la botiga Pollyanna. Campeny, que l'any passat ja va obtenir el segon premi del festival, diu que l'obra és un concepte que la gent ha d'interpretar i fer seu, tal i com ha estat enguany, anant a l'essència. El guanyador ha explicat que tots plasmem una mica el nostre estat d'ànim en el vestir. Doncs bé, si això ho cenyim a l'arquitectura, l'artista diu que l'edifici també té una pell. En definitiva, doncs, ha dit que volia traspassar l'arquitectura en vestit, i que el vestit fos la caixa de l'ànima. Pep Campeny ha comentat que el vestit està basat en el concepte del filferro, la mínima expressió; un vestit molt neutre, però dins del qual hi ha un cor fet amb teixit, que és el que marca l'estat anímic. El propietari de l'establiment, per la seva banda, ha estat obsequiat amb un 'retail tour' a una capital del món amb una forta implicació amb el comerç, valorat en 1.700 euros.

El segon premi, de 1.000 euros, se l'ha endut la dissenyadora gràfica Laura López, que va decorar l'aparador de Calçats Galy. Finalment, el jurat ha decidit atorgar el tercer premi a l'interiorista Elisenda Troguet, que ha rebut 500 euros per la seva obra 'El poder de la natura quan es converteix en art' a Casa Canut. A més, s'ha donat un accèssit de 300 euros a la interiorista Eva Ferradas, per la seva decoració a l'establiment comercial Bones companyies. El premi especial del públic, dotat amb 500 euros, es donarà a conèixer la setmana vinent a través de la pàgina web de Vivand, ja que la gent pot seguir votant fins al proper dia 26 d'abril.

La consellera Sandra Tomàs s'ha mostrat molt contenta de poder celebrar una segona edició del FADA, de la qual ha destacat l'alta qualitat de les propostes, totes amb missatges ben diferents. Tomàs ha dit que ara cal treballar per ampliar l'esdeveniment i donar-li més difusió. L'objectiu no és convertir-lo en un gran festival, però la consellera de Promoció Econòmica i Vivand del comú escaldenc ha manifestat que li agradaria créixer fins a la quinzena d'aparadors. Una possibilitat és buscar nous incentius, com podria ser donar premis diferents o més elevats o, també, buscar la participació d'altres col·lectius, com estudiants d'arquitectura, disseny i aparadorisme o joves que acabin la carrera. “És una cosa que hem de reflexionar i treballar i anar a buscar la tercera edició de l'any que ve, probablement amb novetats”, ha puntualitzat Sandra Tomàs.

Els aparadors decorats pel FADA romandran exposats fins el proper 27 d'abril.