L’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, ha ofert, aquest dijous, una formació especialitzada en matèria de violència de gènere i domèstica dirigida al cos de la justícia. La participació ha estat d'unes 40 persones.

La formació, que ha comptat amb el suport del Consell Superior de Justícia, s’emmarca en el pla de formació contínua de l’administració de justícia, i en la Llei per l’erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, que preveu formació especialitzada per als professionals que intervenen de forma directa en situacions de violència de gènere i domèstica.

L’acte ha comptat amb una taula rodona on han participat el magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, Pasqual Ortuño; la fiscal de la Sala contra la Violència sobre la Dona del Tribunal Suprem espanyol, Pilar María Martín Najera, i el psicòleg de l’Equip d’Assessorament tècnic penal del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Xavier Juncosa.

En la taula rodona, Martín ha exposat la doctrina jurisprudencial sobre la declaració de la víctima de violència de gènere com a prova de càrrec per desvirtuar la presumpció d'innocència. Per la seva banda, Juncosa ha parlat de la intervenció com a psicòlegs sobre el testimoni de la víctima de violència de gènere i de la valoració psicològica de l'afectació o seqüeles derivades dels fets denunciats. Ortuño, finalment, ha parlat de la necessitat de donar una resposta integral per part de la justícia a la violència de gènere.