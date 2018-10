El comú d'Encamp han entregat les claus a les 41 persones beneficades amb un dels horts socials, ubicats a Terres Primeres. Aquest any és la dotzena edició del projecte, impulsat per la Fundació Julià Reig, i que es desenvolupa en un terreny cedit per casa Joan Antoni, de Maria Moles. Aquest any hi ha dos horts més que l'edició passada, i cinc persones s'han quedat sense. Per això, el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha anunciat als hortalans que, a partir del novembre, es faran obres al terreny per poder habilitar més parcel·les i que cap persona es quedi sense hort. Una usuària dels horts socials també ha demanat l'arranjament del camí d'accés als horts, que està ple de pedres.

Torres ha subratllat que la cessió dels horts és “una activitat molt ben acceptada per la gent gran de la parròquia, que és molt activa”. Cada parcel·la té 50 metres quadrats, i es poden conrear entre l'1 de maig i l'1 de novembre. Un dels usuaris, Josep Anton Valèn, veí del Pas de la Casa, ha comentat que cultiva a l'hort productes com mongetes, cols, enciam o julivert. Per a un altre hortolà, Joan Balagueró, l'activitat li permet fer exercici, relacionar-se i desconnectar, i no posa cap objecció a regalar alguna de les verdures i hortalisses que cultiva quan li ho demanen.