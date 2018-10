La Sindicatura ha posat en marxa aquest dijous la tramitació parlamentària del projecte de llei de la funció pública, amb la seva admissió a tràmit i publicació al Butlletí del Consell General. Tal com va anunciar el Govern la setmana passada, el text va ser tramès el dijous 12 d'abril, una decisió amb la qual els sindicats es van mostrar en desacord, ja que consideren que la llei no s'ha elaborat amb el suficient consens i diàleg. El primer període habilitat per tal que els grups parlamentaris presentin esmenes acaba el pròxim 11 de maig. Cal recordar que el Govern s'ha compromès a introduir una sèrie de modificacions demanades pels sindicats a través d'esmenes que presentarà el grup demòcrata, i que el grup liberal i els consellers socialdemòcrates del grup mixt ja han avançat que presentaran una esmena a la totalitat.

La Sindicatura també ha acordat atorgar el caràcter de qualificats a un total de tretze articles, a la disposició addicional cinquena i a la disposició derogatòria, tots ells relacionats amb les condicions d'accés a les places públiques, ja que afecten al dret fonamental recollit a l'article 25 de la Constitució, referent a l'accés de tots els andorrans en condicions d'igualtat als càrrecs públics. En aquest sentit, aquests articles hauran de ser votats per majoria tant de la circumscripció nacional com de la circumscripció parroquial del Consell General.

L'exposició de motius qualifica el text de “revisió molt profunda” de la Llei de l'any 2000, i assenyala que el canvi més important és la desaparició del personal contractual de l'administració, i el pas cap a dues úniques figures: els treballadors públics de caràcter indefinit –que tindran el mateix règim que els funcionaris (un estatus que només tindran les places reservades a nacionals andorrans, que són les que impliquen l'exercici de l'autoritat o la participació en l'exercici de les prerrogatives de l'Estat)– i els treballadors públics interins.

Com és sabut, el text modifica de manera substancial el règim retributiu, amb un nou sistema que ha de permetre “premiar el talent i el compromís i que sigui compatible amb la sostenibilitat de les despeses de personal”. La llei també facilita la mobilitat dels treballadors de l'administració de justícia i dels comuns, i regula la carrera professional tant horitzontal com vertical.

A tràmit, també, la modificació de la Llei de transferències



Per altra banda, la Sindicatura també ha admès a tràmit aquest dijous al matí el text que modifica la Llei de transferències als comuns que va ser aprovada el 20 d'octubre. Cal recordar que arran d'una la sentència del Tribunal Constitucional els articles 15, 16 i 18 (que feien referència a les partides de política d’inversió sostenible i de compromisos adquirits, que formaven part dels denominats recursos de redistribució sostenible i que suposaven al voltant d’un tretze per cent de la quantia total a transferir als comuns) van ser declarats inconstitucionals.

Davant d'aquesta situació, el Govern es va tornar a reunir amb els comuns per trobar una solució. Després d'algunes trobades, finalment ambdues administracions van acordar una solució, que no va ser recolzada pel 100% de les corporacions comunals, ja que Andorra la Vella i Sant Julià hi van votar en contra. D'aquesta manera, i tal com va apuntar el cap de Govern, Toni Martí, quan va presentar la modificació, els articles declarats inconstitucionals s'han eliminat i les partides imputades en aquests articles s'han redistribuït a parts iguals per tots els comuns. És a dir, que els 4,4 milions que corresponien als articles eliminats es repartiran entre els set comuns; per tant, prop de 630.000 euros més per cada administració local. Aquesta nova bossa de diners s'ha sumat a la de l'article 8 de la llei, que ja preveu que 13,6 milions siguin repartits a parts iguals. Així doncs, en total cada comú rebrà uns 2,5 milions d'euros a parts iguals. Cal recordar que la Llei de transferències preveu una repartició total de 55 milions, que es divideixen d'acord a una sèrie de criteris.

Els grups parlamentaris tenen també quinze dies per presentar esmenes al projecte de llei, i de moment el PS ja ha anunciat una esmena a la totalitat.