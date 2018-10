Entre ubicacions, edificis, llocs de treball, xifres i repercussió econòmica la cursa per al casino ha deixat a l’ombra la majoria dels operadors que, ja sigui com a socis tecnològics o per compte propi, han presentat credencials per participar en l’explotació del futur casino d’Andorra. Són una part fonamental de l'engranatge en el joc. Es tracta de Cirsa, Barrière, PVG, Partouche, Novomatic, Casinos d'Àustria, Genting i Raineau. Tots amb experiència i solvència encara que, per a tres d'ells, Cirsa, Barrière i Partouche, la cursa s'ha convertit en una mena de darrer quilòmetre per als maratonians.

En el cas de Cirsa ha hagut de compaginar l'expansió cap a nous mercats del joc (Andorra o Andalusia) amb les notícies sobre la seva possible compravenda. La darrera d'elles, segons OK Diario, és l'oferta de Trilantic Capital Partners, propietari de les marques Talgo, Pachà i el totpoderós Grup Gamenet, que només a Itàlia opera 39.846 màquines de joc, a més de 8.570 videoloteries i 750 cases d'apostes. Cal recordar que, ja el mes de febrer, el diari Expansión assegurava que el fons d'inversió Blackstone compraria Cirsa el mes d'abril. Cirsa, però, no té pressa per vendre i es guarda la carta d'una oferta pública de venda (OPV) si l'oferta dels fons d'inversió no es prou llaminera.

Per a Barrière i Partouche, les preocupacions són d'un altre àmbit. Els problemes amb la justícia de l’expresident francès i excopríncep d’Andorra, Nicolas Sarkozy, preocupen el principal grup de casinos de França, el grup Barrière, que veu com la seva imatge es pot veure afectada per l’estreta relació que mantenen el seu president, Dominique Desseigne, amb el polític.

L’amistat es va iniciar als anys noranta a Neuilly perquè eren veïns i sobretot perquè les respectives esposes (Diane Barrière i Cecilia) eren amigues des de la infantesa ja que estiuejaven al mateix lloc. Sarkozy i Desseigne han estan molt propers, tant que s’ha comentat sovint a la premsa francesa i un diari tan prestigiós com Le Monde s’ha arribat a preguntar en un article de la seva periodista Ariane Chemin fins a quin punt aquesta estreta amistat ha ajudat el patró de Barrière a convertir l’empresa en la número 1 dels jocs a França.

Fins i tot, preguntat sobre aquesta tema, el popular presentador televisiu, Philippe Bouvard, gran amic de la família Barrière ha contestat sempre amb evasives. L’aliança Sarkozy-Desseigne ha estat analitzada en diversos reportatges televisius, tot i que el més conegut és el titulat ‘Amour, drames et casinos’ del programa ‘Complément d’Enquëte’.

Quan Sarkozy va ser escollit president de França l’any 2007 la celebració es va fer al restaurant Fouquet’s, propietat del grup Barrière des del 1999. El record d’aquesta celebració encara molesta avui dia Desseigne, com va quedar palès en una entrevista recent al diari Libération. Malgrat això, tots dos es veuen sovint i és difícil que passi un dia en què no parlin per telefòn. Fins ara. Perquè des dels problemes judicials de l’expresident, Desseigne fa perfil baix, tot i que quan parla o apareix en públic recorda massa sovint la manera de fer i, sobretot de parlar, de Sarkozy. Es menja les vocals i trepitja la sintaxi. Tots dos també tenen coincidència amb els negocis i Desseigne ha treballat amb els fons d’inversió de l’emir de Qatar, omnipresent a l’Estat francès durant el mandat de Sarkozy.

Partouche, víctima del joc brut

Sense deixar França, Partouche també està en l'ull de l'huracà. Les detencions, el mes de març, de directius presumptament vinculats a una trama de blanqueig de diners relacionats amb partides de pòquer als casinos del grup va provocar la caiguda d’un 15% en el valor de les accions de la companyia. Els títols de Partouche van haver de ser suspesos en el mercat de valors per la caiguda en picat des del moment en què s’havien obert els mercats. Els detinguts són sospitosos d’haver organitzat partides de pòquer en les quals els imports reals estaven molt per sobre dels que es declaraven. Es calcula que podia arribar a apostar-se fins a 20 vegades més del que constava.

El grup Partouche ha volgut sortir al pas d'aquestes acusacions i ha estat admès com a part afectada en la investigació. Lluny de tenir res a veure amb les presumptes pràctiques il·legals que haurien realitzat els dos empleats, sobre els quals preval la presumpció d’innocència, el jutge que instrueix la causa ha considerat com a víctima el Groupe Partouche, que s’ha personat com a actor civil en la causa. L’actuació policial i judicial no ha afectat de cap manera ni l’activitat del casino ni molt menys encara la del grup empresarial. La presidència del grup ja ha contactat amb el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per informar de tot el succeït en el benentès que qualsevol incidència hagués pogut tenir algun vincle amb l’anàlisi que s’està fent de les propostes per a la llicència del casino a Andorra.

A banda de la incidència que puguin tenir aquests fets en la decisió del CRAJ, el cert és que tots els operadors tecnològics tenen una àmplia trajectòria en el món del joc. Barrière explota 34 casinos amb 6.000 màquines escurabutxaques, 500 jocs electrònics i 200 taules de joc. Sis dels seus establiments formen part dels deu casinos més grans de França, sent el primer el Barrière-Enghien-les-Bains. El grup compta amb 7.000 empleats.

Quant a Partouche, compta amb 45 anys d'experiència en aquest sector i disposa de 43 casinos amb més de 5.700 màquines d'atzar, 120 restaurants i 15 sales d'espectacle. L'empresa cotitza a la borsa de París des del 1995 i va facturar fins a 659 milions d'euros durant el 2017.

Lideratge europeu

Novomatic Gaming Corporation, el soci de Jocs SA, és un dels operadors i proveïdors de tecnologia més grans de la indústria del joc, amb 25.000 treballadors. Fundada el 1980, compta amb oficines en 45 països. Amb un volum de negoci de 2.294 milions d'euros al 2016, és el grup integral del joc número u a Europa. Opera un total de 40 casinos i 2.100 sales de joc al tot el món. Novomatic està decidit a centrar aquest any el seu enfocament a aprofitar les sinergies entre les seves aproximadament 300 empreses, després de l'adquisició d'un 52% d'Ainsworth Game Technology.

Raineau, per la seva banda, té més de 2.000 empleats i genera un volum de negoci anual de més de 100 milions d'euros. És un grup familiar com el també francès PVG. Raineau explota 14 casinos a Europa, l'Orient Mitjà i l'Amèrica Llatina, mentre que PVG és una empresa que gestiona hotels, restaurants i un casino a Annecy (França). Tant Raineau com PVG són empreses familiars mentre que el Grup Genting, fundat el 1965, és un operador del joc, l’hostaleria i l’entreteniment a nivell mundial, amb presència a Nova York, Las Vegas, Miami, Bahames, Singapur, Hong Kong, Filipines, Malàisia i el Regne Unit, on treballa en complexos turístics i línies de creuers, inclosa la marca Resorts World.

Un altre aspecte que subratllen són les aliances estratègiques amb Universal Studios, Twentieth Century Fox i Premium Outlets, però també amb les línies internacionals de creuers Dream Cruises, Star Cruises i Crystal Cruise.

Finalment, Casinos d'Àustria ha centrat les seves propostes més en les dades relatives a la instal·lació que no pas a la tecnologia. La proposta, on hi participa Casinos d’Àustria, de la mà del soci andorrà (Bomosa), és l'opció més filantròpica de totes les que s’han presentat. Casinos d’Àustria té establiments en tretze països. N’explota 30, quatre d’ells en vaixells amb un total de 330 taules de joc i 3.800 màquines.