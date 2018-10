La sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany ha quedat petita, aquest dijous al matí, per acollir els 630 alumnes de segon cicle de l'escola andorrana que han participat a la cinquena cantada interescolar. Aquesta trobada, que és bianual, ha reunit els vuit centres educatius de primera ensenyança de l'escola andorrana de totes les parròquies. L'acte ha comptat amb l'assistència del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i de la directora de l'escola andorrana, Ester Vilarrubla; a més de diferents directors d'escoles del sistema educatiu andorrà.

La cantada cada any gira al voltant d'una temàtica concreta, que s'escull durant el primer trimestre del curs. Enguany la que s'ha triat és la pau, amb la voluntat de conscienciar i educar sobre un dels valors més importants que es pot cultivar entre els alumnes, així com contribuir a la seva formació emocional i ètica. I per adornar l'escenari per a l'ocasió, els nens i nenes de cada escola també han preparat uns murals, tots relacionats amb la temàtica de la pau.

La cantada ha començat amb tots els mestres de música entonant conjuntament 'Imagine' de John Lennon. Després, cada escola ha interpretat una cançó amb les diverses llengües que es treballen a l'Escola Andorrana (català, castellà, anglès i francès). Ha començat Escaldes-Engordany cantant 'L'oiseau et l'enfant', seguit de Sant Julià amb 'El país blanc', la Massana ha interpretat 'True colors', els nens i nenes d'Andorra la Vella 'Mirall de pau', Canillo i el Pas de la Casa han cantat conjuntament 'Escolta-ho en el vent', l'escola d'Encamp ha entonat 'No dudaría' i, per últim, el centre d'Ordino 'La vida es bella'.

Els nens i nenes han cantat les cançons acompanyats dels seus metres tutors i de música. Aquests últims han estat els encarregats d'assajar a l'escola les cançons escollides. La cap d'estudis d'Escaldes-Engordany i cap del departament de Música, Carme Vilana, ha explicat en declaracions als mitjans que el moment més especial és el final de la cantada, quan totes les escoles juntes fan un cant comú. A més, coincideix que és el primer i únic cop que canten conjuntament.

El ministre Eric Jover, per la seva banda, ha manifestat que és “molt agradable poder reunir els nens de les diferents parròquies”. Jover ha destacat la feina activa dels docents per preparar aquesta cantada i ha dit que activitats com aquesta demostren als infants que a banda de d'una parròquia concreta, són part d'una cosa encara més gran, que és l'escola andorrana.

Jover es reunirà amb SEP la setmana vinent

Durant la cantada interescolar d'aquest dijous, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, s'ha mostrat “molt satisfet” de les trobades amb els professionals del cos d'educació per debatre amb ells, de primera mà, el projecte de llei del cos. Jover ha explicat que alguns neguits dels docents s'han pogut resoldre amb un aclariment; d'altres, en canvi, poden fer modificar lleugerament el text, “per fer-lo més comprensible, més intel·ligible per ells i més garantista pels seus drets”, ha dit el ministre.

Eric Jover ha comentat que la propera reunió amb el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) serà la setmana vinent i que s'emmarca en la normalitat de les trobades que ha anat mantenint amb el col·lectiu. Jover ha recordat que l'esborrany de la llei està “molt avançat” i que espera poder entrar-la a comissió consultiva durant el proper mes de maig.