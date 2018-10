L'escola andorrana de Canillo compta aquest curs amb un alumne que té retinoblastoma, un tumor poc comú que es presenta als teixits de la retina en infants menors de cinc anys. Per aquest motiu es troba dins del projecte Petits Valents per recaptar fons per poder avançar mèdicament en la curació de la malatia. En aquest context, des del centre escolar s'ha organitzat una conferència per tractar sobre el tumor, que anirà a càrrec de tres doctors de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: Jaume Català Mora, Guillem Pascual Pastó i Maria Genoveva Correa Llano. La cita és a les 18 hores a l'auditori del Palau de Gel i està oberta a tothom. Abans es farà un pica-pica.

Des del centre escolar, que des del principi ha estat molt a prop de l'infant i de la família, s'ha revertit aquesta situació en una oportunitat per treballar valors molt importants com la solidaritat, i també conèixer millor aquesta malaltia.