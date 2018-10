En el marc de les activitats organitzades per celebrar l’Any europeu del patrimoni, en l’àmbit de la promoció del patrimoni bibliogràfic i literari; el ministeri de Cultura, Joventut i Esports inaugura el proper dia 24 d’abril, a les 19 hores, l’exposició titulada 'James Kirkup (South-Shields, 1918–Encamp, 2009)'. La mostra es podrà veure al vestíbul del Consell General fins al 22 de juny.

L’exposició, organitzada amb la col·laboració del Consell General i del Comú d’Encamp, commemora el centenari del naixement de l’escriptor anglès James Kirkup, nascut a South-Shields el 23 d’abril del 1918, i que va viure a la parròquia d’Encamp durant una vintena d’anys, fins a la seva mort, l’any 2009.

Kirkup va ser poeta i traductor i va col·laborar en nombrosos diaris, principalment d’àmbit britànic, on va destacar especialment com a escriptor d’obituaris de personatges cèlebres. Durant força anys va exercir de professor universitari al Japó, fet que també es reflecteix en les seves creacions poètiques, tant en la forma com en el fons. El seu caràcter solitari va propiciar que la seva darrera etapa encampadana fos una de les més prolífiques de la seva carrera, quan va publicar, entre altres, el poemari 'An island in the sky', dedicat a Andorra.

L’exposició tindrà dues parts: d’una banda, a la plaça del Consell General, s’instal·laran cinc mòduls, amb tres plafons cadascun, que presentaran el personatge, amb la seva biografia, així com a la seva eclèctica obra i el seu periple per diversos països del món. Al vestíbul del Consell General s’instal·laran unes vitrines on es podran veure objectes que van formar part de la seva vida quotidiana, dividits en quatre espais: la seva biblioteca personal, l’àmbit familiar, objectes d’ús personal i una miscel·lània. El comú d’Encamp ha cedit material bibliogràfic per exposar i per documentar la mostra.

L’acte d’inauguració comptarà amb la lectura de poemes de James Kirkup a càrrec de l’escriptor Manel Gibert i la intervenció del Quartet de l’ONCA i la soprano Rosa Mari Ramírez i Abella i s'interpretarà la peça musical 'Tsunami' amb música de Roy Teed i lletres de James Kirkup.