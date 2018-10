Una trentena de persones han assistit, aquest dimecres al vespre, a la xerrada sobre 'Fitness creatiu' que ha ofert l'experta en aquest àmbit, Sílvia Sivera. L'acte s'emmarcava dins la Setmana de la creativitat, que fins el 21 d'abril concentrarà un ampli ventall d'activitats al Centre cultural la Llacuna.

Sivera, que és creativa publicitària, doctora per la URL i professora de la UOC, ha proposat als assistents ser creatius des de l'inici de la conferència. Per això i donat que el nombre de persones que eren ho permetia, ha decidit convertir-la en una “trobada de creatius anònims”. L'experta en creativitat ha parlat del pare del pensament lateral, Edward de Bono, i ha donat algunes tècniques perquè cadascú, lliurement a casa seva, pugui treballar el múscul creatiu diàriament. “Cadascú pot buscar el seu mètode per aplicar la creativitat, es tracta de forçar-nos”, ha puntat Sílvia Sivera en declaracions a l'ANA.

La creativa publicitària ha remarcat que “tots som creatius” i que “cal descobrir en quin àmbit ho som més o menys”. A més, ha insistit que tothom pot trobar una estona cada dia per exercitar aquest múscul. De fet, s'ha de crear la necessitat de ser creatius, segons Sivera, que ha afegit que està demostrat que la felicitat està associada a les èpoques de creació, i a la inversa. “La creativitat dona felicitat”, ha dit. Fer un sopar diferent al que estem acostumats, canviar la nostra relació de veïnatge… són algunes de les idees que ha proposat Sílvia Sivera i que ha definit com un bé per a un mateix i per a l'entorn.

Malgrat que està molt estudiada i que la recerca biomèdica cada vegada dona més pistes, Sivera ha assegurat que encara hi ha camp per recórrer en el món de la creativitat i que no tot està inventat. En aquest sentit, ha recordat que si bé al principi es creia que el pensament creatiu estava molt associat amb l'hemisferi dret del cervell, i l'hemisferi esquerre amb el pensament racional, s'ha acabat demostrant que un sense l'altre no poden viure.

La xerrada amb la Sílvia Sivera ha estat presentada pel cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, que ha recordat que sempre procuren que hi hagi una activitat com aquesta dins la Setmana de la creativitat. Tot i que tot just acaba de començar, Pons ha explicat que les activitats que s'han fet fins ara han estat molt participatives i que hi ha hagut molt de moviment a la Llacuna.