El CEO de la gestora Cobas Asset Management, Francisco García Paramés, ha ofert aquest dimecres a la tarda una ponència a Crèdit Andorrà en què ha abordat el concepte de la inversió en valor. En una xerrada que portava títol ‘Inversió en valor: una filosofia per aconseguir rendiments sostinguts’, l’expert ha posat en relleu que el que ells defensen és una inversió “a llarg termini des d’un enfocament empresarial, industrial, és a dir, invertir en companyies” que els “agraden, els generen confiança” i que troben “infravalorades als mercats”. En definitiva, es tracta d'“aplicar una funció empresarial a una inversió bursària” que, ha defensat, hauria de defugir les inversions especulatives i a curt termini.

García Paramés ha destacat que Cobas busca companyies “bòrnies, coixes, que els manca alguna cosa” ja que és allà on hi ha l’oportunitat per fer la inversió. El que cal, ha manifestat, és que l'inversor tingui molta “paciència”. D’aquesta manera, ha defensat que aquells que aposten per fer inversions amb els seus fons han de tenir “una mateixa visió i força caràcter” per poder fer front als vaivens del mercat, ja que a la llarga això els compensarà amb uns majors estalvis i més rendibles.

Quant a l’evolució del mercat, ha remarcat que el més normal és que vagi anant cap a una revalorització “sense grans alegries” però tampoc amb grans “ensurts”, tot i que ha advertit que tot pot passar. García Paramés també ha manifestat que cal “desconfiar” d'aquelles inversions que ofereixen “alts rendiments a curt termini”, i més tenint en compte la situació dels tipus d'interès.

Cal recordar que l’any passat el grup Crèdit Andorrà va arribar a un acord amb la gestora Cobas Asset Management per a l’assessorament financer en renda variable europea de determinats organismes d’inversió col·lectiva gestionats pel grup.