El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació de la fase 2 dels treballs de conservació, posada en valor i rehabilitació de l’antic hotel Rosaleda d'Encamp. Aquest edifici emblemàtic serà la nova seu del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i acollirà diverses dependències del departament de Cultura, com són Patrimoni Cultural, la Biblioteca Nacional i el Servei de Política Lingüística.

Els treballs licitats contemplen la realització d’instal·lacions diverses com són les elèctriques, de climatització, de contra incendis, i d’il·luminació. També s’hi faran els acabats de les parets interiors i dels sostres, dels paviments, així com de la fusteria i la pintura. La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional i la data límit per a la presentació de les ofertes finalitza el 25 de maig. La rehabilitació de l’antic hotel Rosaleda és un projecte destacat, que s’inscriu en la política del Govern de conservar i donar ús als edificis del seu patrimoni. Suposa un repte important pel fet de convertir les seves instal·lacions, de gran valor històric, en un immoble públic amb equipaments diversos. Les obres es van iniciar al gener de 2016. Aquest mes de juny es donarà per finalitzada la 1a fase que ha comportat l’enderroc de l’edifici annex, el reforç estructural de l’immoble existent, el sanejament de les zones interiors malmeses, i l’enderroc dels espais interiors. La previsió és que l’edifici sigui totalment operatiu durant la tardor de 2019. L’obra es va adjudicar, el desembre de 2015, a la UTE Cevalls, SA-Locub, SA per un pressupost global de l’obra és de 4.047.499,96 euros.

El consell de ministres també ha aprovat la convocatòria de tres concursos públics per a la realització de treballs de millora en tres escoles del país: l’escola francesa de primària d’Escaldes-Engordany, la de Fiter i Rossell també a Escaldes-Engordany, i l’escola del Pedral d’Encamp.

En referència al centre escolar del Pedral es construirà una nova zona de patis en el terreny que el Govern va adquirir al juliol de l’any passat per destinar-lo a pati i/o a futures ampliacions d’aquesta escola que acull les classes de maternal i primera ensenyança d’Encamp. El projecte contempla una ampliació de patis d’una superfície total de 1.167,67m2. Es construirà un pati descobert de 548,02m2 i dos patis coberts de 424,2m2 (soterrani -1) i 195,45m2 (soterrani -3) respectivament. En aquesta primera fase del projecte s’enllestirà el pati descobert i el pati del soterrani -1, restant per definir el pati soterrani -3.

La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional. La data límit per a la presentació de les ofertes finalitza el 25 de maig. Respecte als treballs que es faran a l’escola de Fiter i Rossell, consisteixen en la construcció d’una escala d’emergència exterior i en la reforma d’espais a les tres primeres plantes que permetran crear uns lavabos per a maternal al primer pis, i redistribuir alguns espais, als pisos 2 i 3, per donar més amplitud a les aules. Les obres s’emmarquen en les reformes que el Govern està realitzant en aquesta escola i que ja han permès la construcció d'un pati cobert. La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional. La data límit per a la presentació de les ofertes finalitza el 25 de maig.

Finalment, els treballs de millores en l’accessibilitat licitats aquest dimecres per realitzar a l’escola francesa de primària d’Escaldes-Engordany s’emmarquen en la 2a fase de les obres previstes en aquesta escola. Consisteixen en la col·locació de passamans continus a ambdós costats de les escales, i la instal·lació de diverses plataformes que permeten superar els diferents desnivells que existeixen al centre escolar. També es realitzaran noves rampes i s’eliminaran ressalts i graons en paviment. Així mateix, s’habilitarà un nou ascensor exterior que millorarà l’accessibilitat a la part de l’edifici on se situa la biblioteca de maternal, sala de dansa i gimnàs. La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional. La data límit per a la presentació de les ofertes finalitza el 25 de maig.